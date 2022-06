Gloednieuwe Cupra Tavascan is ‘officieel’!

De Cupra Tavascan is de ID5 met extra Auto Emocion! Oh, wacht.

Cupra is lekker bezig. Het merk begon ooit met een Ateca (die in Nederland al niet meer leverbaar is) en uiteraard is er een Cupra Leon. Met de Formentor had Cupra voor het eerst een eigen model. Daar komen er nog een paar bij, want na de Cupra Urbanrebel (alhoewel ze zelf spreken van CUPRA UrbanRebel) is hier de Cupra Tavascan!

Het is niet een extreem grote verrassing, want we kenden de Cupra Tavascan concept natuurlijk al sinds de Salon van Genève in 2019. De auto nadert het productiestadium. Waarom het zolang duurt, is ons een beetje een raadsel.

Dit is de Cupra Tavascan Concept uit 2019

Bocanegra snuitje

Wellicht zijn ze er nog niet helemaal uit hoe het model eruit moet komen te zien. Het showmodel in Genève had een zeer gladde en spitse neus. Dat is nu iets anders. Het lijkt alsof Cupra het Bocanegra-snuitje van de Seats van weleer hebben toegepast. Ook zijn de koplampen afwijkend en ja, de achterzijde is eveneens anders.

De strak aflopende daklijn heeft het productiestadium niet gehaald, wellicht omdat de mensen die op de achterbank moeten passen voorzien zijn van triviale dingen als nekken en hoofden. Zonder gekheid, Cupra heeft absoluut zijn best erop gedaan en het geheel een eigen gezicht gegeven. En gezien de vraag in de markt naar sportieve elektrische crossovers, lijkt het ons dat Cupra uitstekend antwoordt met de Tavascan.

Techniek Cupra Tavascan

Waarom duurt het ons te lang? In technisch opzicht is het namelijk een auto die veel techniek deelt met de Volkswagen ID5 GTX. Het is dus een sportief georiënteerde elektrische crossover die staat op het MEB-platform. De twee motoren (eentje op de vooras, eentje op de achteras) zijn gezamelijk goed voor 306 pk. Inderdaad, precies zoals bij de genoemde ID5.

De accucapaciteit is 77 kWh, waarmee je in theorie zo’n 450 km moet kunnen halen. Inderdaad, ook (min of meer) bekend van de ID5 GTX. Wel is de styling compleet anders. Het is niet alsof ze er bij Cupra een ander logo op de ID5 hebben geplakt. De Cupra Tavascan staat gepland voor 2024. Helemaal 100% zeker dat deze auto het eindstadium haalt bij de designafdeling, weten we dus niet.

Mocht je meer afbeeldingen wensen: de Tavascan is vers van de pers, wanneer er meer informatie en afbeeldingen zijn, zullen we dit artikel updaten!

