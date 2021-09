Cupra UrbanRebel is stadsauto met 435 pk

Keren de tijden van de Mini Cooper terug met de Cupra UrbanRebel?

Twee artikelen geleden verwelkomden wij de Hyundai Casper (hallo!). Ook gaven we aan dat we kleine auto’s heel erg gaan missen. De meeste A-segment auto’s die leverbaar zijn, zijn over het algemeen genomen vrij lang in productie. Gelukkig is er niet alleen een Casper, maar er is nog een kaper op de kust in de vorm van de Cupra UrbanRebel!

Deze guitige Spanjaard is de voorbode voor een nieuwe elektrische stadsauto voor de Volkswagen Groep. In plaats van een Volkswagen-versie waar dan Seat, Cupra en Skoda-derivaten van komen, mag juist Cupra het spits afbijten. Volgens zijn makers is de Cupra UrbanRebel een ‘radicale intepretatie’ van een elektrische stadsauto. Voor auto’s als de e-Up! moesten we het voornamelijk met de Th!nk City en G-Wiz doen. Dus ja, daar hebben ze een punt!

Nieuw platform

Speciaal voor de nieuwe generatie stadsauto’s van Volkswagen is er een nieuw platform ontwikkeld, MEB short genaamd. Bij Cupra hebben ze er meteen een sportief sausje overheen gedaan. Enorme bumpers, een splitter, gigantische (en complex uitziende) velgen en gargantueske achtervleugel.

In tegenstelling tot sommige andere kleine stadsauto’s is het geen crossover-achtige, maar juist een een heel lage en sportieve auto. Kijk, dat is verfrissend om te zien. Dan hebben wij uiteraard ook de afmetingen van de Cupra UrbanRebel voor je. De lengte is 4,08 meter, 1,80 meter breed en 1,44 meter hoog.

Vermogen Cupra UrbanRebel

Overigens ziet de Cupra UrbenRebel er niet alleen heel erg snel uit, de auto is dat ook. De motor is namelijk een 250 kW sterk. Dat is omgerekend 340 pk! Maar het kan nog gekker, in overboost-modus is er tijdelijk 435 pk beschikbaar. Daarmee kan het monstertje in 3,2 seconden naar de 100 km/u acceleren!

Qua productieversie van de Cupra UrbanRebel moet je de spoilers wegdenken, inclusief het hippe kleurtje. Oh en zonder spoilers. En dan met een pk’tje of 80 tot 100. Volgens Wayne Griffiths (CEO van Cupra, dus hij kan het weten) is het de bedoeling dat er uiteindelijk 500.000 elektrische stadsauto’s van de VW-groep op jaarbasis in Barcelona van de band gaan rollen.

