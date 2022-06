Hoe lang zal het nog goed gaan tussen Verstappen en Perez?

Voor de sport is het mooi dat Perez het ineens zo lekker voor elkaar heeft bij Red Bull. Maar of dat ook zo is voor de verstandhouding tussen Verstappen en Checo?

Het moet wennen zijn voor onze grote held Max Verstappen. De onbetwiste nummer 1 van Red Bull en de regerend wereldkampioen in de Formule 1 voelt ineens de hete adem van zijn teamgenoot in zijn nek. Da’s sinds 2018 niet meer voorgekomen, toen Daniel Ricciardo nog in de andere Bull zat.

Sinds die tijd reed Max zijn teamgenoten eenvoudigweg naar huis, hij declasseerde ze volledig, kun je ook zeggen. Volgens de legendes worden Pierre Gasly en Alex Albon nog geregeld gillend wakker als ze aan hun tijd naast Verstappen denken. En ook Perez leek datzelfde lot toebedicht. Tot dit seizoen…

Perez nadert Verstappen in het WK

Want het lijkt er ineens op dat de Mexicaan de pepertjes niet meer in zijn Chili con Carne stopt, maar in zijn bips. Met als hoogtepunt de vorige race in Monaco, waar Verstappen geen moment in de buurt van Perez kon komen en die de race glansrijk op zijn naam schreef.

Het gat in de stand om het wereldkampioenschap is geslonken naar 15 punten in het voordeel van Verstappen en daarbij heeft Red Bull al laten weten dat het geen teamorders mee uitdeelt ten faveure van Max. En dan is de vraag die al snel opborrelt; hoe lang gaat dit goed tussen die twee?

Krijgen we weer een clash in Baku?

Al bieden behaalde resultaten in het verleden geen garantie voor de toekomst, feit is wel dat Verstappen niet iemand is die rekening houdt met zijn teamgenoot. Hij wil winnen en het maakt hem niet uit hoe. En Perez heeft net bijgetekend én is in bloedvorm, dus die gaat ook niet zomaar aan de kant.

En waar dat toe kan leiden, weten we allemaal. Of zijn jullie de clash tussen Verstappen en Ricciardo in Baku 2018 vergeten? Twee kemphanen uit hetzelfde team die beiden niets wilden toegeven en elkaar van de baan knalden. Een actie die indirect het einde van Ricciardo bij Red Bull inluidde.

En wellicht is dat op dit moment helemaal niet aan de orde, we houden hier toch een beetje ons hart vast. Al is het alleen maar vanwege de locatie waar de volgende Grand Prix wordt gereden.

Waar dat is?

Wat dacht je van Baku?

Precies!