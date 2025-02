Cybertruck Hunters projecteren naziteksten op Cybertrucks

Nietsvermoedende Cybertruck-rijders worden voor paal gezet met projecties.

De meningen over Elon Musk waren altijd verdeeld, maar het is mooi om te zien dat mensen steeds eensgezinder worden. Inmiddels is iedereen het erover eens dat Musk een gevaarlijke gek is. Dat wordt alleen op verschillende manieren geuit.

Zo zijn er mensen die gaan protesteren bij een Tesla Store of de ruiten bekladden met hakenkruizen. Een groepje Amerikaanse Musk-haters pakt het wat creatiever aan. Zij hebben namelijk animaties gemaakt, die ze vanuit een andere auto op een Cybertruck projecteren als die bijvoorbeeld voor het stoplicht staat. Ze noemen zich de ‘Cybertruck Hunters’.

De nietsvermoedende Cybertruck-rijder wordt vooral paal gezet met allerlei beledigende teksten. Bijvoorbeeld “I wonder if everyone who’s passing me thinks I’m a nazi, or do they think I’m just an arrogant prick”. Of wat dacht je van “Don’t think of this as a truck… think of it as a small penis enlarger.”

De activisten hebben het niet alleen gemunt op de Cybertruck-rijders, maar ook op Elon Musk. Ze projecteren bijvoorbeeld ook de tekst “Figures the guy who made a truck shaped like a coffin… get pleasure out of killing 2,3 million Sudanese children.” Daarmee doelen ze waarschijnlijk op het feit dat Musk de financiering van USAID heeft stopgezet. De teksten gaan gepaard met een animatie van Elon die het beruchte gebaar maakt.

De Cybertruck Hunters delen video’s van hun acties op TikTok, waar hun populairste video 2,7 miljoen keer is bekeken. Aan geld lijkt het hen niet te ontbreken, want in sommige video’s worden de animaties geprojecteerd vanuit een Aventador. Dit zijn dus geen typische linkse activisten. Sowieso krijgen ze kudos voor de creativiteit en het feit dat ze geen schade aanrichten.