Mercedes kijkt EV-strategie van BMW af en gaat door met V8!

Mercedes ontvouwt haar plannen voor de nabije toekomst.

Het is overdreven om te zeggen dat Mercedes in zwaar weer zit, maar bij de bekendmaking van de jaarcijfers heerst geen feeststemming. De winst is namelijk gekelderd in 2024 en de verwachtingen voor dit jaar zijn ook niet enorm rooskleurig.

Minder winst

Een netto winst van €10,4 miljard klinkt niet verkeerd, maar dat is een daling van 28,4% ten opzichte van 2023. En Mercedes verwacht dat de winst dit jaar ook weer gaat dalen. Er moet dus wat veranderen om deze negatieve tendens tegen te gaan.

BMW-strategie

Mercedes gaat om te beginnen een andere strategie toepassen voor hun elektrische modellen. Die worden nu duidelijk apart gezet van de normale modellen, maar dat gaat veranderen met de komst van de nieuwe CLA. De elektrische modellen gaan er gewoon hetzelfde uitzien als de niet-elektrische modellen. Dat is precies de strategie die BMW succesvol toepast. Zij verkopen aanzienlijk meer EV’s dan Mercedes.

Verschillende platforms

Toch bewandelt Mercedes niet helemaal hetzelfde pad als BMW. De elektrische en benzine-CLA staan weliswaar op hetzelfde platform, maar de hoger gepositioneerde modellen zullen verschillende platforms hebben. Oftewel: de elektrische en benzineversies zien er hetzelfde uit, maar staan wel op dedicated platforms.

Elektrische C- en E-Klasse

De nieuwe CLA is al tot in den treure geteased, dus die kennen we inmiddels wel. Wat voor modellen zitten er nog meer in de pijplijn? Dat verklapt Mercedes ook. Er komt eindelijk een elektrische C-Klasse en een elektrische GLC, als opvolger van de EQC. Deze kunnen we in 2027 in de showrooms verwachten. Een elektrische E-Klasse als opvolger van de EQE staat eveneens op de stapel.

Kleinere G-Klasse

Verder kunnen we in 2026 de facelift van de S-Klasse verwachten. Ook bevestigt Mercedes dat een kleinere G-Klasse op de planning staat. Dat belooft een heel interessant model te worden, maar het is nog steeds niet duidelijk wanneer die precies komt.

V8 hybride

Last but not least: AMG gaat door met V8. Aangezien de C63 met viercilinder geen daverend succes is, wordt de V8 verder ontwikkeld. Er komt een nieuwe generatie AMG’s met hybride V8’s. Tegelijkertijd gaat AMG ook op de elektrische toer, met een EV die volledig door AMG is ontwikkeld.

Zo, bij deze ben je weer helemaal op de hoogte van de toekomstplannen van Mercedes. We zijn benieuwd.