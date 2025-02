Tesla Den Haag beklad met hakenkruizen

De dealer van Tesla in Den Haag is beklad met onder andere hakenkruizen.

Pas maar op als je een Tesla hebt, voor je weet spuit er een of andere gek een leus of teken op je auto. Gisteravond heeft één of meerdere personen huisgehouden bij Tesla in Den Haag, met een spuitbus werden hakenkruizen en teksten op muren en ramen gespoten.

Op een muur van het pand zijn teksten tegen nazisme en fascisme te lezen. Op de ramen is met een spuitbus een hakenkruis gemaakt. Het is een reactie op de recente gedragingen van Elon Musk. Met name de ongelukkige handbewegingen die wel heel erg leek op een nazigroet, vervolgen een Musk die het stellig ontkent en anderen vooral de maat neemt als men het woord ‘Hitlergroet’ in de mond neemt.

Actie, reactie. Het zal niet de eerste keer en ook niet de laatste keer zijn. Maar een pand bekladden is nou ook weer niet de juiste manier om het dialoog aan te gaan.

Het is voor de eerste keer dat een dergelijk incident op Hollandse bodem plaatsvindt. Internationaal hebben er in de afgelopen periode al dergelijke acties plaatsgevonden. Zo werd onder andere Heil Tesla geprojecteerd op de fabriek van het merk in Berlijn.

De verhoudingen staan op scherp. Met in het ene kamp een Musk die extreme uitlatingen of acties uitvoert. En in het andere kamp de extremisten die op hun manier van zich laten horen.

Voor eigenaren van een Tesla kunnen deze ontwikkelingen beangstigend zijn. Uiteindelijk is het een voertuig op vier wielen en wil je gewoon naar werk of school. Er is geen sprake van Tesla-schaamte onder eigenaren, maar zodra vandalen zich met je auto gaan bemoeien is het toch minder lekker autorijden lijkt me. De vandalisme blijft voor nu beperkt tot het bekladden van Tesla in Den Haag.

