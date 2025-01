Cybertruck ontploft in Las Vegas, waarschijnlijk opzet in het spel

De inzittende van de Cybertruck is om het leven gekomen.

Deze dagen kijken we niet op van harde knallen, maar in Las Vegas werden ze opgeschrikt door een wel hele grote knal. Daar ontplofte namelijk een Tesla Cybertruck, die geparkeerd stond voor de deur van het Trump Hotel. Er zat op dat moment iemand in de auto, die om het leven kwam.

De vraag is natuurlijk wat hier precies gebeurd is. Een noodlottig ongeval, of was er opzet in het spel? Dat is natuurlijk aan de politie, maar Tesla ging zelf ook meteen op onderzoek. Via X liet Elon Musk weten dat het volledige senior team de zaak aan het uitzoeken was.

Een uur later postte hij dat de explosie was veroorzaakt door zwaar vuurwerk en/of een bom in de Cybertruck en dat het niet aan de auto zelf lag. Beelden van de ontploffing lijken dit te bevestigen, want het ziet er inderdaad uit als vuurwerk.

De FBI gaat de zaak uiteraard tot op de bodem uitzoeken, maar vermoedelijk is er opzet in het spel. Aangezien de inzittende overleden is, zou het kunnen gaan om een zelfmoordactie. Het feit dat de auto voor de deur van het Trump Hotel geparkeerd stond is wellicht ook geen toeval. Het aantal slachtoffers is beperkt, want naast de inzittende raakten er alleen zeven mensen lichtgewond.

Volgens Elon Musk hebben de “evil knuckleheads” de verkeerde auto gekozen voor een aanslag. De Cybertruck heeft ervoor gezorgd dat de explosie vooral naar boven gericht was. De glazen deuren van het hotel waren niet eens gebroken. De Cybertruck zelf is ook nog verrassend intact.