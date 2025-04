Is deze 800 pk sterke Brabus de snelste bedrijfswagen van Nederland?

Dat moet haast wel.

Aangezien je per 2025 gewoon bpm moet betalen met een bedrijfswagen, is het fenomeen ‘belachelijk dikke auto’s op grijs kenteken’ waarschijnlijk verleden tijd. Uiteraard rijden er nog wel dergelijke auto’s rond, die ons herinneren aan deze maas in de wet. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze Brabus met 800 pk?

De eigenaar van deze auto heeft in ieder geval een hoop bpm bespaard. Als je een G63 koopt mag je namelijk dik €50.000 afdragen aan de staatskas in de vorm van bpm. Maar dat hoeft dus niet als je de achterbank eruit sloopt. Althans, dat was tot vorig jaar het geval.

De eigenaar heeft enkele tienduizenden euro’s bespaard, maar heeft dat bedrag vervolgens ook weer uitgegeven aan Brabus-upgrades. Deze G63 op grijs kenteken heeft namelijk een volledige Brabus-behandeling gekregen. Dat geintje heeft waarschijnlijk nog wel meer dan 50 mille gekost.

De auto is voorzien van een volledige Brabus-bodykit, met een carbon powerdome op de motorkap en een carbon reservewielhouder. Er zitten ook 22 inch Brabus Monoblock Z-velgen onder, die alleen al ruim €14.000 kosten. Op deze foto’s is het niet te zien (op deze wel), maar er zit ook een custom oranje interieur in. Dat zijn overigens alleen de voorstoelen, dat scheelt dan weer.

Deze Geländewagen heeft ook nog motorische tuning ontvangen, want de ‘800’-badges op de auto verwijzen naar het vermogen. Daarmee is het ongetwijfeld een van de snelste bedrijfswagens van Nederland. Maar niet de coolste, want die titel hebben wel al gegeven aan een Lamborghini LM002 op grijs kenteken.

Deze bijzondere bedrijfswagen, gespot door @dadamphotography, lichten we deze week uit als de Spot van de Week. Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek!