Verstappen officieel F1 grootheid na Grand Prix van Las Vegas

Het werd nog even spannend, maar Verstappen trekt zijn vierde titel toch uit zijn hoge hoed in het koude Las Vegas. Onze held laat Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, schoonvader Nelson Piquet en Ayrton Senna achter zich. Pfoh.

Het hield allemaal niet meer over voor Red Bull en Max Verstappen dit seizoen. Nadat de eerste races van het jaar deden vermoeden dat we net zo’n saai seizoen kregen als in 2023, sloeg dat helemaal om in de tweede helft van het jaar. Onze held won lange tijd geen race meer. Hij had geluk dat alle coureurs van Ferrari, McLaren en Mercedes de zeges onderling verdeelden, in plaats van dat er één heldere tegenstrever opstond.

Op puur talent tikte Verstappen bij de vorige race in Brazilië alsnog officieus de titel binnen. Maar mathematisch, had Norris voor de Grand Prix van dit weekend nog een kansje om MV1 in te halen. Stelt NOR het onvermijdelijke nog een race uit, of tikt Max titel nummer vier nu ook officieel binnen? We gaan het zien in de Vegas.

Spoiler Alert: eerst de uitslag met Max’ titel en daarna het verslag!!1!

Start

De als eerste startende Russell komt goed weg en behoudt P1. Sainz komt minder goed van zijn plek en heeft Gasly aan stuurboord naast zich. De Spanjaard laat de rem los om de Fransman wijd te duwen in de eerste bocht. Dat lukt, maar ondertussen is zijn teammaat Leclerc de lachende derde. Hij piept binnendoor naar P2.

Magnussen en Lawson vechten dan een agressief robbertje in het achterveld, maar het loopt allemaal goed af. Vooraan het veld lijkt het een kwestie van tijd voordat Leclerc Russell inhaalt. De Ferrari wordt geacht de beste rees pees te hebben vandaag. Even dringt de Monegask ook echt aan bij de leider in de race en lijkt hij hem in te halen. Dat weert RUS echter nipt af…en daarna zakt team rood door het ijs.

Als het warm is, houdt team rood de banden meestal langer heen dan de rest. Maar in deze koude, vallen ze opeens van de klif. Leclerc valt terug van P2 naar P4 en wordt dan snel naar binnen geroepen. Even later wordt ook Sainz verschalkt door Verstappen en volgt hij het voorbeeld van de Monegask. Verstappen pit dan om de twee te coveren en dat lukt.

Mid Race

Vooraan is Russell voorlopig ongenaakbaar. Hij stopt en komt als eerste weer naar buiten. Achter hem rijden dan de niet gestopte Perez en Hulkenberg, met daarachte Verstappen die nu virtueel P2 in handen heeft. Ook Hamilton in de andere Mercedes is snel onderweg. Zijn nadeel is alleen dat hij vanaf P10 moest komen en dus een heleboel coureurs moet inhalen.

Gasly, gisteren nog de ster van de kwalificatie, claimt dan dat hij geen vermogen meer heeft. Zijn race engineer zegt dat er op de data niets aan het handje is. Een paar seconden later zien wel GAS met een rokende staart de pit inrijden. Hij had dus wel gelijk, maar ligt uit de race.

Albonio wordt in ronde 25 verteld dat ook hij de race moet beëindigen vanaf P10. Piastri komt voor de tweede keer binnen. De Australiër heeft andermaal geen indrukwekkende race tot nu toe met een valse start en valt terug tot P15. Verstappen en Hamilton komen binnen bij het ingaan van ronde 28 en ook Sainz probeert dat te doen. De Spanjaard rijdt op het laatste moment echter de pit voorbij. Het team was niet klaar. Bijzonder genoeg doet Ocon min of meer hetzelfde en rijdt zonder aanwijsbare reden door de pitstraat. Lekker man.

Carlos verliest hiermee wel zijn positie aan Hamilton dik. De zevenvoudig kampioen kan op jacht naar de nieuwe viervoudig kampioen #jinx. Dat wordt echter uiteindelijk niet spannend. Verstappen heeft zeker niet de beste reespees op de laatste set en laat Hamilton min of meer gaan. Het team stelt zijn ego gerust door te stellen dat hij moet herinneren waar het om gaat vandaag. Norris en Piastri zijn eigenlijk nergens vandaag, dus op deze manier haalt onze held makkelijk de titel binnen zonder stress.

Finish

Hamilton komt dichterbij aan Russell, maar die laatste heeft de zaak goed in handen. Sainz gaat voorbij aan Verstappen. Even later volgt ook Leclerc. Verstappen doet een Villeneuve 1997 en laat iedereen gaan die geen bedreiging vormt voor de titel. Het is ook wel begrijpelijk; in Vegas kampioen worden is toch leuker dan in Qatar kampioen worden.

Voor Ferrari is het wel lekker, want team rood houdt zo de kans levend om kampioen te worden bij de constructeurs. In Qatar wordt McLaren geacht sneller te zijn. Maar in dit seizoen weet je het maar nooit. Achter de Mercs en Fezza’s wordt Verstappen vijfde. Met Norris op P6, is dat genoeg om officieel campeao te worden.

De Nederlander laat daarmee en illuster rijtje van drievoudig kampioenen achter. Hij staat nu op gelijke hoogte met Prost en Vettel. Alleen Fangio, Schumacher en Hamilton haalden meer titels dan MV1. Straatfeest! We krijgen nog een toegift van twee races in de zandbak dit jaar…Is het al 2025?