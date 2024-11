Kwalificatie F1 Las Vegas: F1-coureurs dansen op het ijs

Te koude omstandigheden op een stratenbaan zonder grip: Vegas baby!

De F1-coureurs hadden het lastig tijdens de eerste training voor de GP van Las Vegas. Door de relatief koude temperaturen wilden de bandjes niet lekker op temperatuur komen. Dit zorgde voor veel glibberen en glijden. Ook Max Verstappen kreeg geen grip op het Amerikaanse asfalt. Tijdens VT1 eindigde hij als vijfde en bij VT2 zelfs op P17. Daarbij moet wel gezegd worden dat hij niet op de zachte banden heeft gereden.

In VT3 verandert dat beeld niet. Mercedes is net als in de eerste twee trainingen de snelste. Max Verstappen lijkt nog meer moeite te hebben met zijn auto. ”Ik kan zo niet rijden, ik ga crashen”, klinkt het over de boordradio van de Nederlander. Geen geweldige voorbereiding voor de kwali dus.

Nu is tijd voor het echte werk. Eens zien of Verstappen zich kan herpakken tijdens de kwalificatie in Las Vegas. Mocht dat niet zo zijn, dan kan het kampioensfeestje noodgedwongen uitgesteld worden naar volgend week.

Uitslag kwalificatie F1 Las Vegas

Positie Coureur 1 Russell 2 Sainz 3 Gasly 4 Leclerc 5 Verstappen 6 Norris 7 Tsunoda 8 Piastri 9 Hülkenberg 10 Hamilton 11 Ocon 12 Magnussen 13 Zhou 14 Colapinto 15 Lawson 16 Pérez 17 Alonso 18 Albon 19 Bottas 20 Stroll

Q1

Het is voor F1-standaarden nog steeds bijzonder koud. Het asfalt is maar 14 graden Celsius warm. Uit de eerste relevante rondetijden blijkt dat Verstappen het dit weekend niet cadeau gaat krijgen. Zijn geluk? McLaren lijkt ook niet de snelste auto te hebben. Die eer is voor de Mercedes W15. Russell en Hamilton finishen het eerste deel van de kwalificatie als eerste en tweede. Verstappen eindigt als derde en Norris op P7.

Sergio Pérez laat weer eens Sergio Pérez-dingen zien. Wanneer ook het autootje niet meewerkt, zakt Mexicaanse Red Bull-coureur voor de zoveelste keer door het ijs. Hij komt zeven honderdste van een seconde tekort om door te mogen naar Q2. Dat constructeurskampioenschap kan Red Bull nu echt vergeten.

Q2

In het tweede deel van de kwalificatie voor de GP van Las Vegas 2024 houdt Mercedes de dominantie vast. Het is nu nog niks waard uiteraard, maar het bevestigt dat de zilveren pijl lekker gaat in de koude omstandigheden. De coureurs blijven langere tijd aan een stuk op de baan om de bandjes op te warmen.

Met nog een paar seconden te gaan, gebeurt het onvermijdelijke. Franco Colapinto stuurt in voor de laatste chicane maar doet dat te scherp. Het linkervoorwiel raakt de muur hard en vliegt vervolgens aan de andere kant in de muur. Geen geweldige PR voor de vervanger van Sargeant die nog op zoek is naar een stoeltje voor volgend jaar.

Er blijft weinig van de ophanging van de F1-auto over. De crimescene ligt dan ook bezaaid met splinters koolstofvezel en andere lichtgewicht materialen. Williams werd geprezen over een video waarin de monteurs een compleet nieuwe F1-auto bouwden. Dat kunstje mag het team nog eens over doen.

Q3

Na een wat langere pauze door de opruimwerkzaamheden van het puin dat Colapinto achterliet, kunnen we door met de finale van de kwalificatie in Vegas. Na de eerste runs is Russell de snelste. Lewis Hamilton moet zijn ronde afbreken doordat hij rechtdoor schiet vlak voor de Strip.

Lewis Hamilton kan het in de tweede ronde ook niet waar maken. Hij maakt zijn ronde nog af, maar komt bijna drie seconden tekort. Precies op het moment dat het erom draait… Zijn teamgenoot doet het beter: Russell pakt pole gevolgd door Carlos Sainz.

We zouden hem bijna vergeten, maar Pierre Gasly deed ook nog mee. En hoe: Gasly pakt P3! Leclerc is vierde en Verstappen zet een volgende stap richting zijn vierde titel. De Nederlander begint morgen als vijfde, een plekje voor concurrent Norris.

GP van Las Vegas 2024

Morgenochtend begint de GP van Las Vegas om 07:00 uur. Het wordt dus wederom vroeg opstaan voor de F1-fans. Maar wie Verstappen kampioen wil zien worden, moet er wat voor over hebben. Dan zal het trouwens wat warmer zijn in Vegas dan bij de trainingen. Eens zien of dat nog invloed gaat hebben. Of natuurlijk of Colapinto mee kan doen en of Verstappen het ene startplekje voordeel kan benutten.