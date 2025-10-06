D66-wethouder verhoogt parkeertarief naar 60 euro per dag

In Amersfoort is op straat parkeren ineens een luxeproduct geworden.

Waar je vroeger nog voor een paar euro een middagje in de binnenstad kon staan, moet je sinds kort diep in de buidel tasten. Een dagkaart kost namelijk €60. Wat zegt u? Zestig euro. Of je nu 5 minuten of 5 uur in binnenstad moet zijn, een dagkaart is nog maar de enige optie. Het is het nieuwe parkeerbeleid van wethouder Tyas Bijlholt (D66).

Het beleid geldt in de binnenstad van Amersfoort, waar de gemeente de straten wil “ontzien” van bezoekersverkeer. Bewoners mogen nog parkeren met een vergunning, maar wie van buiten komt, heeft pech. Even een hapje eten bij Tres Tapasbar of een filmpje pakken bij Vue? Dat kost je dus zestig euro aan parkeerkosten.

De boodschap is duidelijk: de binnenstad is voortaan voor de bewoners, bezoekers worden geacht hun auto in parkeergarages te zetten. Amersfoort is geen uitzondering op zo’n beleid. Meerdere steden in Nederland ontmoedigen parkeren op straat met hogere tarieven, maar Amersfoort spant nu de kroon met enkel en alleen de mogelijkheid om een dagkaart van 60 euro af te nemen.

Een ontmoedigingsbeleid om het verkeer uit de binnenstad te krijgen is, als het gaat om leefbaarheid en het verminderen van uitstoot, te begrijpen. Maar meestal gaat zoiets in stapjes om men te laten wennen. Uit het niets ineens 60 euro rekenen voor iets dat ervoor een paar euro per uur kostte is wel heel desastreus.

Parkeergarage

De stad telt meerdere parkeergarages, waaronder drie exemplaren van exploitant Q-Park. Prima als je een dagje Amersfoort in gedachte had, maar voor de snelle boodschap is dat natuurlijk niet ideaal. Je moet dan al gauw een minuut of 10 lopen naar de bestemming. Voor de deur van een lokale winkel parkeren, je boodschap doen en de weg vervolgen is er niet bij. Ja, tenzij je zestig euro daarvoor overhebt. De lokale ondernemer is dan ook vooral de dupe van dit beleid.

De reacties zijn niet mals. Online zijn er klachten te lezen waarbij het nieuwe parkeerbeleid op veel tegenstand kan rekenen. Dus. Of u gebruik wil maken van de parkeergarages en de benenwagen gebruikt om naar de winkel te komen. Of blijf weg uit Amersfoort. Ik herhaal..

