Nieuwe Dacia Spring: meer pk’s en nog steeds zo goedkoop

Dacia heeft de Spring vernieuwd. Dit is er anders.

Heel geinig die Hipster, maar das een concept. De Spring is écht de goedkoopste Dacia van dit moment en het merk heeft de elektrische instapper een update gegeven. Het belangrijkste nieuws? Eindelijk een beetje power!

Dacia belooft meer comfort, stabiliteit en controle met de nieuwe Spring. De carrosserie is stijver, de gewichtsverdeling beter, en dankzij een nieuw remsysteem en een stabilisatorstang moet de Spring een stuk volwassener sturen in vergelijking met het oude model .

Ook de aerodynamica kreeg aandacht. Luchtgeleiders en een nieuwe achterspoiler verbeteren de luchtstroom, wat het verbruik ten goede komt. Met een opgegeven energieverbruik van slechts 12,4 kWh per 100 kilometer is de Spring één van de zuinigste EV’s op de markt.

Meer vermogen in de nieuwe Spring

Het is ook één van de sloomste EV’s op de markt. Serieus, het model is niet vooruit te fikken. De oude 45- en 65 pk-motoren zijn gelukkig vervangen door twee nieuwe elektromotoren van 70 en 100 pk. Het is nog steeds niet baken aan vermogen, maar een stevige verbetering van wat het was.

De sprint van 80 naar 120 km/u doet de versie met 100 pk in 6,9 seconden. De lichtere versie met 70 pk doet er 10,3 seconden over. De 24,3 kWh LFP-accu belooft een WLTP-rijbereik van 225 kilometer. Snelladen kan optioneel tot 40 kW, wat je niet echt snel kan noemen. Maar omdat de batterij vrij klein is kun je de accu in een halfuur van 20 tot 80 procent snelladen.

Nieuwe Dacia Spring prijs

De Dacia Spring blijft met zijn vanafprijs van €17.950 de goedkoopste elektrische auto in Europa. De standaarduitrusting omvat een digitaal instrumentenpaneel, cruisecontrol, elektrische ramen en parkeersensoren. De Expression voegt daar airco en 15-inch wielen aan toe, terwijl de Extreme met 100 pk, koperkleurige accenten en een 10-inch touchscreen met draadloze Apple CarPlay en Android Auto het summun van luxe moet voorstellen. Er is aan boord 308 liter bagageruimte (uit te breiden tot 1.004 liter), wat best riant is.

Met de nieuwe Dacia Spring blijft het merk voorlopig de koning van de goedkope volwaardige elektrische auto. Het is nog steeds een koekblik op wielen, maar wel een koekblik met net wat meer power en pit.