Na 6 jaar werken zijn ellenlange files op de A16 verleden tijd

Althans, dat hoop je want eindelijk is de nieuwe A16 Rotterdam open!

Na zes jaar bouwen, boren en asfalteren is het zover: de nieuwe A16 Rotterdam is open. Hoera! Vanochtend vroeg, klokslag 04.00 uur, mocht het eerste verkeer eindelijk de gloednieuwe snelweg op. Tenminste, richting het zuiden. De rijrichting naar de andere kant opent eind deze maand.

Wie vanuit Rotterdam naar Dordrecht of Breda rijdt, kan voortaan gebruikmaken van elf kilometer fonkelnieuw asfalt. Een huzarenstukje van de Nederlandse infrastructuur. Want de afgelopen zes jaar werd er hard gewerkt aan deze nieuwe weg. Hoogtepunt is een tunnel die onder het Lage Bergse Bos doorloopt.

Nieuwe A16

De snelweg is gebouwd in een druk bewoonde omgeving. Voor Rijkswaterstaat was het een doelstelling om met een nieuwe snelweg lucht te geven aan de verkeersdrukte rondom Rotterdam, maar tegelijkertijd moest de omgeving zoveel mogelijk ellende gepaard worden. Dat is met de nieuwe A16 redelijk gelukt, met name door een tunnel onder een bos te laten doorlopen. Niemand die het merkt.

De A16 is meer dan zomaar een uitbreiding. Het is een compleet nieuwe verbinding aan de noordkant van Rotterdam, bedoeld om de drukte op de A13 en A20 te verlichten. In de praktijk betekent dit dat het verkeer tussen Rotterdam in de richting van Dordrecht en Breda minder met eindeloze files te maken moet krijgen bij Overschie of Terbregseplein.

De route sluit aan op de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en loopt via de nieuwe Rottemerentunnel naar de A16 bij het Terbregseplein. De komende weken worden gebruikt om de laatste werkzaamheden af te ronden.

Als alles volgens planning verloopt, kan ook het verkeer richting Delft en Den Haag vanaf maandag 27 oktober om 5.00 uur de weg op. Dat betekent wel dat de bestaande A13 en A16 in noordelijke richting komend weekend dichtgaan, net als de N209 richting Rotterdam The Hague Airport. Leuker kunnen ze het niet maken.

Met de openstelling van de A16 krijgt Rotterdam weer lucht. Het project begon in 2019 en na al die jaren is dan eindelijk het moment daar. De verwachting is dat de drukte op de A13 aanzienlijk afneemt, zeker in de spits. Petje af voor alle dames en heren die de afgelopen jaren hard hebben gewerkt aan deze nieuwe snelweg om dit voor elkaar te krijgen.