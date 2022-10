Vernieuwde Mercedes A-Klasse is weer helemaal strak

Niet dat de niet vernieuwde Mercedes A-Klasse niet strak was. De auto nu in elk geval meer beter.

Wellicht is het de leeftijd, wellicht is het het feitdat we de hele tijd met auto’s bezig zijn. gevoelsmatig is de huidige Mercedes-Benz A-Klasse nog maar net op de markt. Eerste de reguliere versies, daarna de sedan en de AMG-varianten: de A35 en A45.

Maar de auto dateert ‘al’ uit april 2018 en is dus al meer dan vier jaar oud. De hoogste tijd voor een facelift, of ze zo mooi bij Mercedes-Benz zeggen: Modelpflege, ofwel MoPf. MoPf is voor Mercedes-liefhebbers wat LCI is voor BMW-fans. Mocht je zowel een BMW– als Mercedes-liefhebber zijn, dan is de kans aannemelijk dat je @bart1976 bent.

LEDs, nieuwe wielen en eh, wat zie jij?

Anyway, hier is dan die vernieuwde Mercedes A-Klasse van de W177-generatie! En potjandorie wat zijn ze bij Mercedes-Benz subtiel te werk gegaan. Er zijn wel wat wijzigingen, zoals de grille en de koplampen die je met LEDs kunt uitrusten.

Aan de achterkant heb je sowieso standaard LED-lampen. Verder is er keuze uit maar liefst vier nieuwe velgdesigns, waarbij de AMG-patta’s nu ook die kenmerkende rand hebben (voor meer efficiency, yes!). Oh, dan is er ook nog de diffusor, die is ook helemaal nieuw.

GEEN grote draaiknop, alles via schermen

Ook in het interieur zijn er wat wijzigingen bij de vernieuwde Mercedes A-Klasse. Standaar heb je een 7 inch instrumentcluster-scherm voor je en een 10,25 inch scherm in het midden. Tegen betaling zijn ze beide 10,25 inch groot. Misschien minder prettig: de bedieningsknop voor het MBUX-systeem is nu weg! Alles moet nu via de schermen.

Dat is wel een extreem groot nadeel. Audi deed iets soortgelijks met het verwijderen van de MMI-knop bij de A4 en A5 facelift Daar zijn de auto’s niet beter van geworden. Althans, als het gaat om ergonomie.

De reden dat fabrikanten het doen is simpel: het is makkelijker te produceren en dus goedkoper. Verdere wijziging bij het interieur zijn wat opties, bekledingen en dergelijke. Wat te denken van de nieuwe kleur Sage Grey!

Motoren vernieuwde A-Klasse

Qua techniek lijkt er niet veel te veranderen. Als het gaat om benzinemotoren zijn er de A180 (1.3 met 136 pk), A200 (1.3 met 163 pk), A220 (2.0 met 190 pk) en A250 (2.0 met 224 pk). Dan zijn er nog drie diesels: A180d (116 pk), A200 (150 pk) en A220d (190 pk). Die drie motoren meten allemaal precies 1.950 cc.

Vervolgens is de vernieuwde Mercedes A-Klasse er wederom als PHEV, de A250e. Deze heeft de 1.3 met 163 pk en elektromotor met 109 pk. Het systeemvermogen is 218 pk. Dan zijn er nog twee AMG-uitvoeringen. De A35 (306 pk) en A45S (421 pk). De versie zonder S bestaat niet meer.

Wil je een vernieuwde A-Klasse sedan (V177) in AMG-trim, ben je aangewezen op de A35. De hatchback kun je in beide smaken krijgen. Over prijzen en beschikbaarheid is nog niets bekend. De huidige A-Klasse is er vanaf iets meer dan 40 mille (ja, echt).

