Dacia heeft hun 10 miljoenste auto goedkoop in elkaar geschroefd

Van het pispaaltje van de autowereld naar een aardige deal als je echt weinig geld wil uitgeven. Dacia heeft officieel 10 miljoen auto’s in elkaar gezet.

Laten we eerlijk zijn: niemand wordt er echt vrolijk van om geld uit te geven voor iets nuttigs. Tot op zekere hoogte zijn we er allemaal op uit om zo weinig mogelijk geld uit te geven. Wij verwende autofanaten vinden vaak echter dat je op een auto weinig moet besparen. Het mag wat kosten, daar zijn we liefhebbers voor.

Goedkoop: Dacia

Toch mag je van een aardige meerderheid spreken als je het hebt over de mensen die het gemak van een nieuwe auto willen, maar dan zo goedkoop mogelijk. Voor die mensen is er Dacia. Het merk uit Roemenië staat in de meeste populaire segmenten onderaan de prijsladder en sinds recent vaak bovenaan de verkoopladder. De autofanaat walgt ervan, maar de mensen die goedkoop willen autorijden smullen ervan. We nemen even in vogelvlucht de geschiedenis van Dacia door en met welke modellen zij de mijlpaal van 10 miljoen gebouwde auto’s hebben vastgelegd.

Het prille begin

Het begin van Dacia kent twee belangrijke pijlers. De eerste is de welvaart van Roemenië aan het einde van de jaren ’60. Om het even simpel te zeggen: dat was niet best. De tweede is Renault. Het merk Dacia werd namelijk opgericht in 1966 en het was de bedoeling om Renaults te bouwen met de Dacia-naam. De eerste auto die Dacia wilde bouwen in hun nieuwe fabriek in 1968 was de Renault 12 (maar dan dus als Dacia), maar alles wat nodig was om deze auto in elkaar te schroeven werd vertraagd naar 1969. Wat wel snel geregeld kon worden is het bouwen van de inmiddels aardig oude Renault 8. Dat werd het eerste model van Dacia: de 1100.

Dat ging nog niet geweldig, maar de in licentie gebouwde Renault 12 veranderde de boel. De veel modernere 12 en diens Dacia-derivaat waren een flinke verbetering ten opzichte van de Renault 8. Dacia ging ermee aan de haal en noemde hem de 1300 en later 1310. Dat mag je zien als het echte begin van Dacia als een goed functionerend automerk: de 1300-serie heeft erg lang bestaan.

Zo lang zelfs dat er op een gegeven moment perikelen zoals onderstaand uitgehaald werden in 1998. Wat op zich best een prestatie is, een auto van 1969 tot en met 2004 produceren. Maar de laatste iteratie van de Dacia 1300 leek helemaal nergens meer op.

Uiteraard zijn er tussen 1969 en 2004 veel meer modellen gekomen van Dacia, die vooral voor Roemenië en omstreken bedoeld waren. Als nationaal automerk was Dacia aardig succesvol. Het doel van Dacia was altijd goedkope auto’s aanbieden voor Roemenië, wat zoals gezegd niet bepaald een economische grootmacht is. De meeste auto’s waren dus een verzameling van onderdelen die overal en nergens vandaan kwamen en des te goedkoper, des te beter.

Renault

Dan komen we weer even terug bij Renault. De Fransen kochten Dacia namelijk in 1999. De veroorzaker van dat alles is trouwens ex-president Jacques Chirac. Die vond het apart dat de goedkoopste modellen van Renault in Rusland vaak overgeslagen werden om een veel goedkopere Lada te kopen. Die filosofie zou goed werken in Frankrijk en de rest van Europa, zo stelde de president. Renault wilde Europa veroveren met Dacia, door spotgoedkope auto’s aan te bieden. Zo maakten wij ook in Nederland kennis met Dacia in 2005 doordat het merk de Logan hier ging verkopen.

Lachertje

In een betrekkelijk rijk land als Nederland was de noodzaak voor een merk als Dacia kleiner. Die ‘dure’ Renaults werden immers hier prima verkocht, sterker nog: Renault wordt al gezien als een betaalbaar merk. De Logan werd dus ook ontvangen als een soort lachertje. De auto zat spotgoedkoop in elkaar, elk spoor van luxe ontbrak, afwerking en verfijning was er bepaald niet en het geheel is een grote mix van oude Renault-onderdelen. Het was qua auto net niks. Bedenk echter wel dat de Logan zo’n 8.500 euro kostte toen ‘ie hier debuteerde. Voor als je dus écht geen geld wil uitgeven, maar men was dat vaak wel bereid om te doen.

Het balletje begon te rollen voor Dacia toen bovenstaande Logan MCV werd onthuld. Die was perfect getimed. Steeds meer mensen kozen voor een kleine MPV in plaats van een stationwagon. Officieel was de MCV de stationwagon-versie van de Logan, maar door een iets verhoogd dak, verlengde wielbasis en twee ‘bestelbusdeuren’ in plaats van een achterklep, was het best een slim ruimtewonder voor zijn geld. Ook was ‘ie beschikbaar met zeven zitplaatsen. Nederlanders houden wellicht niet van spartaans, maar wel van slimmigheidjes voor weinig geld.

Er kwam een nieuw model: de Sandero. Op basis van de Renault Clio was dit een soort Clio voor wie een Clio te duur vond. Dat bleken uiteindelijk ook meer mensen te zijn dan je wellicht denkt. Bovendien had Dacia het succes vanuit Nederland niet perse nodig, want in Roemenië sloeg het nieuwe Dacia in als een bom. Ook in Frankrijk werd Dacia goed ontvangen voor de nuchtere werker die gewoon een goedkope nieuwe auto zocht. Dan maar geen lederen interieur en ingebouwde navigatie.

Duster

Ook moeten we het even hebben over de Duster. Je kunt Dacia van veel betichten, maar ze weten wel wanneer en hoe je een model moet presenteren. Toen de compacte SUV opkwam had Dacia er vrij snel eentje en het was ook niet zomaar een laffe SUV. Je kon de Duster krijgen met vierwielaandrijving en vrij krachtige motoren, waardoor de auto zich in ruig terrein prima kon redden. Wie buiten de gebaande paden woont, kon de Duster goed gebruiken. Kortom: de Logan sloeg aan, de Sandero sloeg aan en de Duster sloeg aan. Iets meer relatieve succesjes waren de Lodgy zevenzitter, de stoere Stepway modellen en de Dokker, een soort ludospace die ook als bestelwagen werd geleverd.

Slim

Ondertussen is het ‘lachertje’-imago er grotendeels wel af. Nee, voor de petrolhead is er helaas geen Dacia (er was wel een Renault Sandero RS, die wij best hadden gewild), maar voor degene die gewoon weinig geld wil uitgeven is Dacia eigenlijk je eerste optie. Als je iets meer verfijning, luxe en kwaliteit zoekt, moet je inderdaad even verder zoeken. Maar als je ziet hoe goedkoop een Duster is vergeleken met rivalen, is het voor vele nuchtere kopers toch een fijne deal.

In ieder geval heeft Dacia dus 10 miljoen auto’s gebouwd, een flinke mijlpaal. Die 10 miljoenste auto was een grijze Dacia Duster Extreme, gebouwd in de Dacia-fabriek in Mioveni, Roemenië. Van die 10 miljoen auto’s van Dacia zijn 1,95 miljoen Logans, 2,1 miljoen Dusters, 2,3 miljoen 1300’s en de topverkoper is sinds kort de Sandero, waarvan er tussen 2008 en heden ten dage 2,6 miljoen exemplaren in elkaar zijn geschroefd. Een merk met een steeds groter wordende gunfactor, dus namens ons van Autoblog: gefeliciteerd!