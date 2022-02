Dacia Duster Extreme belooft niets te veel

Oké, misschien belooft hij een beetje te veel. Oké, het is gewoon een slappe speciale editie. Maar wij graven deze Dacia Duster Extreme wel.

Weet je nog, toen we ineens in 2006 kennis maakten met het merk Dacia? Dit Roemeense automerk zou op basis van oude Renaults extreem goedkope automobielen aanbieden. Onder het mom ‘het is niks, dus het kost niks’, veranderde Dacia van het lachertje van de klas naar het merk dat nog aardig leuke auto’s kan aanbieden voor verdomd weinig geld. Bovendien was Dacia er met de Duster vrij snel bij om een compacte crossover aan te bieden, één van de weinige in zijn segment met vierwielaandrijving en verreweg de goedkoopste. Is het de droom van elke petrolhead? Nee. Maar als je geen dief van je eigen portemonnee wil zijn, is zo’n Dacia echt zo gek nog niet.

Dacia Duster Extreme

Kan Dacia iets bouwen op basis van de Duster waar de petrolhead wellicht wél warm van wordt? Dat zou kunnen, maar de optimistisch naamgegeven Dacia Duster Extreme is dat helaas niet. Het is gewoon een Duster. En toch kan ondergetekende – die volgens @willeme toch een bijzondere voorliefde voor compacte crossovers heeft – deze speciale editie wel waarderen.

De Dacia Duster Extreme is gebaseerd op de vers gefacelifte Duster II. In het specifiek diens topversie Prestige. Dat betekent dat de Duster Extreme standaard lekker vol zit, met onder meer het 8 inch touchscreen mét navigatie en ook nog eens volautomatische airconditioning. En alsof het niet nog beter kon, krijg je een sleutelkaart met keyless entry en een multi-view camerasysteem. Dat is allemaal gewoon wat ook bij de Prestige inbegrepen wordt.

Oranje

Nee, wat de Dacia Duster Extreme echt een speciale editie maken, zijn de oranje details. Het opschrift ‘Duster’ op de achterkant, oranje ‘Duster’ teksten op de dakrails en oranje lijntjes op de spiegels en in het interieur. Het kan geen kwaad om dat als een mooi kleurcontrast te zien op deze speciale editie.

Urban Grey

Want wat de Dacia Duster Extreme verder uniek maakt is deze kleurstelling. Je kunt hem krijgen in alle vijf kleuren van de ‘normale’ Duster, te noemen wit, zwart, blauw, zilver en oranje. Maar de kleur die je moet hebben om jouwe écht weg te zetten als de Extreme is deze grijze kleur genaamd Urban Grey. Ook uniek voor de Duster Extreme is de zwarte wielen.

Ergens kunnen we zo veel bombarie voor zo weinig extra speciaals wel waarderen, maar de naam Extreme voor deze Dacia Duster met wat (non-)creatieve kleurstellingen gaat wellicht wat ver. Enfin, gelukkig kost het niet zo veel. Van je Prestige een Extreme maken kost namelijk precies 650 euro. De vanafprijs van de Prestige is namelijk 23.050 euro en die van de Extreme is 23.700 euro. Koop dan…?