Dacia Jogger zevenzitter is helemaal officieel!

De nieuwe Dacia Jogger is nu eindelijk officieel onthuld!

We wisten dat ‘ie eraan zat te komen: de Dacia Jogger. Je kunt de auto zien als de opvolger van de Dacia Logan MCV. Die auto was een zeer belangrijke auto voor het Roemeense budget-merk van Renault. De Logan sedan was weliswaar een keurige aanbieding, maar in ons land zijn we niet zo weg van compacte sedans.

Met de MCV veranderde dat. Voor iedereen die op zoek was naar een functionele no-nonsens auto in een tijd dat alles luxe, premium, dynamisch, ‘connected’ en overstyled was (en is!), was de Dacia Logan MCV een verademing. Deze rijdende bord Brinta bood precies wat je ervan verwachtte. niets meer en niets minder.

Dacia Jogger

De nieuwe Dacia Jogger zal hetzelfde gaan doen. In vergelijking met de MCV ziet de auto er wel ietsje vlotter uit. Natuurlijk, de kleuren op de foto’s werken heel erg mee. Het is een wat avontuurlijke uitvoering en dan ook nog eens in het oranje. Zilvergrijs, stalen Flex-Wheels (lichtmetaal is een optie) en je overbuurvrouw erin maken de auto al een stuk minder avontuurlijk (hopelijk).

Je koopt de Dacia Jogger namelijk vanwege de afmetingen: een lengte van 4,57 meter is gewoon riant voor dit segment. Die wielbasis bedraagt maar liefst 2,89 meter! Dat is echt enorm groot voor het C-segment. Er zijn twee motoren beschikbaar. Ten eerste is er een TCe100 Bi-fuel met ingebouwde LPG-installatie. Ten tweede een gewone benzine-versie die 110 pk levert. In 2023 komt er een hybride-versie bij.

Dire uitvoeringen

Er zijn drie uitvoeringen voor de Dacia Jogger: Essential, Comfort en Xtreme. Als je een infotainment-unit wenst, moet je minimaal de Comfort bestellen. Optioneel kun je zelfs stoelverwarming en climate control bestellen. En heel handig voor collega @nicolasr: de achterklep kan automatisch ontgrendeld worden met een handsfree keycard.





De Dacia Jogger is een van de nieuwe auto’s die de Roemenen voor 2025 onthullen. Het is de bedoeling dat er nog twee belangrijke modellen bijkomen.

De Dacia Jogger is in de winter van 2021 te bestellen. Prijzen worden tegen die tijd bekend gemaakt.