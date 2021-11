Mercedes wil ook geen vriendjes meer zijn met Renault?

Zakelijke vriendjes dan. Want Daimler, het moederbedrijf achter Mercedes, verkoopt nu ook de aandelen van Renault.

Hoewel autofabrikanten op individueel niveau opereren hebben ze elkaar keihard nodig. Vandaar dat je soms de motor van merk A in een auto van merk B treft. Maar aan alles komt een einde. Ook aan partnerschappen onder autoconcerns. Daimler, dat al jaren een partnerschap heeft met Renault Nissan, verkoopt nu de aandelen die ze hadden in Renault. Daarover bericht Autonews. Het betekent niet direct het einde van de samenwerking, maar dat staat vroeg of laat vast te gebeuren.

Daimler, Renault, Nissan en Mitsubishi

In 2010 werd de samenwerking in eerste instantie opgestart. Toen vanuit Daimler in samenwerking met Renault-Nissan-Mitsubishi. Door de jaren heen viel Mitsubishi al uit die alliantie. Dat Mercedes en Renault Nissan al niet verder zouden is nu min of meer een kwestie van tijd. In maart van dit jaar verkocht Renault zijn aandeel in het Duitse concern. In mei volgde Nissan met eenzelfde actie. En nu doet Daimler hetzelfde, maar dan andersom.

Daimler moet eerst nog zijn belang in Renault kwijt zien te raken. Het concern zou 9,2 miljoen aandelen aan institutionele beleggers willen aanbieden. Deze vertegenwoordigen een waarde van 316 miljoen euro.