Robert Doornbos gooit meterslange schaduw op zijn companen Kamphues en Coronel.

Het F1 seizoen werkt langzaam toe naar de apotheose. Nog zes races moeten er verreden worden, te beginnen vanavond met de Amerikaanse Grand Prix. In de afgelopen jaren wisten we het al lang op dit moment in het seizoen: Lewis Hamilton werd weer kampioen. Dit jaar is het echter ongemeen spannend. Zo spannend, dat andere belangrijke dingen die normaal onze aandacht zouden vragen onderbelicht blijven.

NENT

Want ja, hoe gaat het F1 uitzend-landschap er volgend jaar uitzien in Nederland? We weten al dat de Nordic Entertainment Group (NENT) voor een megabedrag de Nederlandse TV rechten gekocht heeft. Dus, als je gewoon zondagmiddag op de ouderwetse manier voor de beeldbuis wil hangen en dingen als internet maar moeilijk vindt, is NENT de inhoud van je portemonnee geven de enige optie.

Er zijn anno 2022 echter ook andere opties voor de gewiekste klant, zowel legaal als illegaal. Daarnaast kan je natuurlijk ook gewoon kiezen de F1 links te laten liggen als je het allemaal te duur vindt worden. Daarom zal NENT aan de bak moeten om zoveel mogelijk kijkers te trekken, zeker als ze veel reclame tussen de races doorgooien. Maar dat roept dan weer de vraag op, hoe gaan ze dat doen?

F1 café

De geijkte optie is om programma’s over de F1 te maken naast de races. Ziggo doet dat nu ook al jaren met het populaire F1 café op de vrijdagavonden. Ondergetekende kijkt er regelmatig met plezier naar, doch bij anderen zitten een aantal van de vaste gasten vuistdiep in de irritatiezone.

Doornbos gooit schaduw op Kamphues en Coronel

Onderling prikken de tafelgasten elkaar ook met enige regelmaat. En het lijkt erop dat Robert Doornbos het vandaag een goede dag vond om zijn collegae even wat extra te trolleren. Het begon met het liken van dit bericht over Kamphues.

Hierna zette de man die geboren is op de beste dag van het jaar gewoon nog even door, met het liken van onderstaande bericht over zijn vrind Tom Coronel.

Maar, even zereneus…

We zullen er maar vanuit gaan dat het een teken is dat de relaties zo goed zijn dat ze dit soort dingen wel kunnen hebben van elkaar. Maar het roept wel de vraag op, hoe jij het liefst zou zien dat de F1 uitzendingen vormgegeven worden volgend jaar. Zeker omdat Ollie en Jack tot op heden eveneens nog niet bevestigd zijn als dynamisch duo voor NENT.

De Scandinaviërs zien naar verluidt het liefst dat twee mensen commentaar doen bij de races. Olav heeft in het verleden duidelijk zijn voorkeur aangegeven om dat in zijn eentje te doen, met hooguit wat ondersteuning van pitreporter Jack. Dus zowel de lineups voor de raceverslagen, als voor programma’s rondom de races, liggen (voor zo ver wij weten) nog volledig open.

Weet jij al hoe je volgend jaar de F1 gaat volgen? Vul dan even onderstaande poll in. En laat daarna ook vooral nog even weten wat jouw gedroomde team is om de races en programma’s daaromheen tot je te brengen! Memelord van Gameren zal toch in ieder geval wel terugkomen…?