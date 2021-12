Deze oude namen van Ford komen terug!

Ford kondigde aan dat hun sterke namen terug keren om onderscheid te maken. Een recente aanvraag laat zien welke namen we iets mee kunnen verwachten.

Ford heeft iets nieuws uitgevonden: iets ouds. Als je zoals Ford al jaren bestaat, kun je eens in je verleden graven om oude namen terug te pakken. Ford heeft immers steeds nieuwe namen gekozen, maar heeft nu een arsenaal met redelijk veel ‘gevestigde’ namen.

Recent nam collega @willeme jullie al mee op reis door de epische namen van Ford. We moeten wel alvast verklappen dat die namen helaas niet terugkeren. Voor wie uit een gezin met de betere huis-tuin-en-keuken-Fords komen is het wellicht beter nieuws. Ford heeft recent een aantal namen geregistreerd in Europa, Australië en Nieuw-Zeeland. Vijf namen. Let wel: er gaat iets mee gebeuren, maar wat het is weten we nog niet. Leuker is de namen van Ford in kwestie.

Capri

Als je Amerikaan of Australiër bent ken je wellicht bovenstaande auto. Dat is de laatste keer dat de naam Capri is gebruikt op een Ford of Mercury. Deze kleine roadster is echter niet de Capri die wij ons herinneren: dat is de sportauto uit de jaren ’70 en ’80 die door velen de Europese Mustang werd genoemd. We hebben een vermoeden dat de namen in kwestie iets gaan betekenen met crossovers en wellicht elektrische auto’s. Dus of er een epische Ford coupé terugkomt kunnen we aan de hand van deze namen niet vertellen.

Cortina

Dan eentje uit de categorie ‘je vader had er waarschijnlijk eentje’. De Ford-sedan aller Ford-sedans keert terug, of in ieder geval de naam. Want ook de Cortina staat tussen de geregistreerde namen van Ford. Niet de meest sexy naam, maar wel eentje die waarschijnlijk een hoop kinderen uit de jaren ’70 lekker nostalgisch maakt.

Escort

Een rallyheld van Ford uit de jaren ’60 tot en met ’90. Elke generatie heeft de nodige rally-voorbereidingen en dat alles terwijl ze gebaseerd zijn op de meest burgerlijke Ford die er is. De naam Escort is trouwens technisch gezien al een tijdje terug, als een sedan in China. Daar waren ooit EV-plannen voor, dus misschien dat de EV-variant ons continent ook bereikt. Dan wordt het een soort Fiesta sedan.

Granada

De enige Spaanse plaatsnaam die SEAT nooit heeft mogen claimen omdat Ford ‘m al had. De Granada was een flinke sedan van Ford die als grote broer van de Cortina ook genoeg jeugdsentiment zal opwekken. Qua historie zou het gaaf zijn als de nieuwe Ford Granada een soort topmodel wordt. Maar zoals gezegd is dat nog gissen.

Orion

We hebben de lijst met geregistreerde namen van Ford op alfabet gesorteerd en dan eindigen we helaas niet bij de meest spannende auto. De Orion is eigenlijk niks meer dan een Escort sedan. Wel een dik succes trouwens. Of de Escort en Orion gerelateerd aan elkaar zijn gaat ook nog een verrassing worden.

Een bonte verzameling oude namen van Ford en zoals gezegd: voor velen zal dit lekker veel sentiment opleveren. De volgende generatie kan zich weer verplaatsen in Cortina’s, Escorts en Granada’s. Nogmaals: misschien worden deze namen alleen geregistreerd voor een eenmalige actie of het vastleggen van hun oude namen. De tijd zal het leren. (via Ford Authority)