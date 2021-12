Het einde van het jaar komt eraan en dat betekent ook dat je weer kan meedoen aan de loterij. Tientallen miljoenen kun je winnen, best veel geld. Daarom de lezersvraag; wat ga jij kopen als je straks de loterij wint?

Voor veel mensen hoort een Oudejaarslot tegenwoordig net zo hard bij Oudejaarsavond als een oliebol, appelflap, hulpverleners bekogelen met zwaar vuurwerk of Youp van ’t Hek. Is ook niet raar, want de miljoenen vliegen je om de oren. En willen we die niet allemaal winnen?

Bij de Staatsloterij kun je 30 miljoen pakken, belastingvrij. Dan heb je ook nog de commerciële concurrent van de Postcodeloterij, waar ze 56,7 miljoen verdelen over de geluksvogels met de juiste postcode. Ondanks dat je daar nog 30% van mag afdragen aan ome Wobke, kun je er flink wat moois voor kopen.

Auto’s bijvoorbeeld!

Wat zou jij kopen als je de loterij wint?

Laten we er gewoon eens vanuit gaan dat jij straks de gelukkige bent en 30 miljoen op je Pennierekening krijgt bijgeschreven. Wat zou je dan allemaal kopen? Qua auto’s dan hè, het blijft tenslotte AUTOblog.

Ik zelf denk dat ik zou beginnen met de droom voor alledag, de Porsche 992 Turbo S. Coupé graag, is mooier dan de cabrio. Donkerblauw met crème bekleding. Dan ook -omdat het kan- een BMW X7 op benzine. Want groot. Misschien nog een McLaren 765lt Spider erbij voor het echte supercargevoel en dan eens kijken naar de klassiekers.

Sowieso moet er een goede loods komen om ze allemaal in op te slaan, maar dat is met nog ruim 29 miljoen op de rekening geen probleem. Dan gaan we naar de Ferrari’s. Een 328 GTS moet er komen evenals een witte Testarossa. Ook een F355 Spider in het zwart met beige bekleding mag niet ontbreken.

Willen we meer? Jazeker! Een Mercedes SL65 AMG en een 300 SL Gullwing. En omdat ik dan toch centen zat heb een rijdende Ferrari Formule 1-auto. Inclusief toegang tot Fiorano.

Dan komen er wat Porsches naast te staan, denk aan een 911 RS 2.7, een 964 én 993 Turbo en een 991 GT3. Rood met PDK graag. Ook een Mercedes 500E en een Audi RS2 hebben iets van Porsche, dus die komen ook.

Dan zou ik de eerste koopgolf afsluiten met een Rolls Royce Corniche, graag helemaal fabrieksnieuw gemaakt door Stipt of een collega én een oranje Citroën Mehari. Omdat die gewoon cool is.

Nu zorgen dat jij die loterij ook echt wint!

Ik word helemaal enthousiast als ik mijn lijstje zie en nog enthousiaster als ik bedenk dat ik nog zeker 26 miljoen over heb om verder te shoppen. Man, wat zou ik graag de lotnummertjes juist hebben morgenavond. Welk eindcijfer zal ik kiezen?

Maar helaas ga ik niet winnen, omdat JIJ dat al gaat doen, lieve Autobloglezer! Dus daarom aan jou de lezersvraag; wat ga jij allemaal kopen als je straks de loterij wint?

We zijn oprecht benieuwd, laat het daarom maar gauw weten in de comments!