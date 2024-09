Dakar of Sterrato die je wél kan betalen op komst?

Er lijkt nog een auto te komen in de trend van de 911 Dakar en Huracán Sterrato, een betaalbaar alternatief.

Zowel Lamborghini als Porsche schudden de supercarwereld op met een recept dat we niet veel vaker zien. In plaats van ultieme circuitprestaties, snelle 0 naar 100-tijden en baanbrekende aerodynamica, staan deze auto’s voor lol trappen op het onverharde. Beide merken zagen niet echt brood in het massaal uitbrengen van deze auto’s. Zowel de Huracán Sterrato als de 911 Dakar zijn gelimiteerd en peperduur. Je kan dit toffe recept dus eigenlijk enkel kopen met een auto die zo duur is dat het zonde is om er ruig mee te doen.

Goedkope Sterrato

Als het moeilijk is om er winst mee te maken -tenzij je er dus een handjevol van uitbrengt voor een hoog bedrag- dan is het financiële plaatje voor een goedkoper model erg lastig. Vandaar dat het recept nog niet zo veelvuldig bestaat. Daar komt wellicht verandering in. Er duikt een patent op van Nissan voor een ‘Z Warrior’, zo meldt CarSales.

Warrior

Die naam gebruikt Nissan in Australië voor de ruige versies van de Navara en Patrol. Een beetje vergelijkbaar met TRD Pro van Toyota. Als Nissan dat dus combineert met de Z, hun sportwagen, denk je vrij snel aan iets als de Nissan Z Safari die het merk recent onthulde.

Nissan Z Warrior

Sceptici zullen nu zeggen dat het wellicht gaat om een SUV-versie waar Nissan de Z-naam voor om zeep gaat helpen. Toch lijkt ons dat van niet, omdat Warrior de naam is die Nissan geeft aan versies van de auto, niet aan modellen zelf. De Navara Warrior is dus een ruige Navara en niet een apart model. Dus klinkt het logischer dat het om een ruige Z gaat.

Nadelen? Warrior is dus een Australisch feestje, de kans is klein dat het iets betekent voor de rest van de wereld. Nissan heeft in de VS wel het vergelijkbare label Pro-4X, dus als Warrior enkel een marketingnaam is dan zijn de mallen voor een heftige Z er wel. Europa kun je helaas al vrij snel wegstrepen, want de Nissan Z wordt hier überhaupt niet verkocht.