Dit is de coolste Nissan van het jaar

Een Nissan Z Safari als eerbetoon aan de Datsun 240Z rallyauto, hoe cool is dat?

Een van de coolste auto’s uit de geschiedenis van het merk Nissan is de rallyversie van de 240Z, die in 1971 de East African Safari Rally won. Dit is dus een uitstekende kandidaat voor een moderne hommage. Die kwam er ook in 2021, alleen koos Nissan helaas helemaal de verkeerde auto.

Een hommage aan de Datsun 240Z Safari doe je natuurlijk op basis van de Nissan Z, maar in plaats daarvan kwam Nissan met een Juke in rallyuitmonstering op de proppen. Dat is niet wat je noemt een waardig eerbetoon.

Het heeft twee jaar geduurd, maar Nissan heeft nu hun fout recht gezet: ze komen alsnog met een hommage op basis van de nieuwe Nissan Z. Dit doen ze ter gelegenheid van de SEMA Show, die morgen van start gaat. De auto is gebouwd door het Amerikaanse Tommy Pike Customs, in samenwerking met Nissan.

Bij deze auto is alles uit de kast getrokken om er een echte rallyauto van te maken. Om te beginnen is er een KW Safari-onderstel gemonteerd, waarmee deze Nissan Z (letterlijk) op gelijke hoogte komt met het origineel. Het onderstel is verder aangepast met diverse NISMO-componenten.

De auto staat op 225/65 off-roadbanden van Yokohama, met unieke 17 inch NISMO-velgen, die geïnspireerd zijn op de velgen van de originele rallyauto. De remmen hebben ook een upgrade gekregen.

Qua uiterlijk klopt het plaatje ook helemaal, met de juiste rode kleurstelling, een rallylivery, spatlappen en een verzameling rallylampen. Het interieur is ook niet overgeslagen, met een rolbeugel en Recaro-stoelen met vijfpuntsgordels.

De 3,0 liter V6 zelf is ongemoeid gelaten, maar er zijn nog wel een aantal NISMO-goodies geïnstalleerd. De koppeling en het vliegwiel hebben een upgrade gekregen en er is een cold air intake geïnstalleerd. De auto is tevens voorzien van een NISMO-uitlaat.

Al met al een heel geslaagd project, we kunnen niet anders zeggen. Fijn om te zien dat Nissan toch wat gedaan heeft met onze feedback op de Juke Rally Tribute.