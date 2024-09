Hoera! Design van BMW gaat weer geweldig worden

BMW verandert wat dingen in het bestuur van hun design en dat klinkt alsof het goed nieuws is.

Autodesign is altijd zo lekker subjectief. Soms verkondig je dat je iets supermooi vindt, en de persoon naast je verklaart je voor gek. En als iemand die tweedeling onder de knie had, was het BMW wel. In de afgelopen paar jaar heeft het merk een gamma vol met controverse gehad, met schokkende beslissingen. Was het mooi? Was het lelijk? Het maakt niet uit. Iedereen had er een mening over. En negatieve aandacht is ook aandacht.

Nieuw designteam

Het designteam van BMW wordt al jaren geleid door Adrian van Hooydonk. Die blijft het team leiden, maar herstructureert het één en ander. Voor ons klinkt het als muziek in de oren.

Hooydonk’s team had Domagoj Dukec als hoofddesigner. Het eerste wat gaat veranderen: Dukec krijgt een functie elders. Niet buiten BMW, maar als hoofdontwerper van Rolls-Royce. Dat voelt als promotie, het is toch een beetje de Rolls-Royce onder de automerken. Dukec wordt vervangen door iemand die wel van een ander merk wordt gevist: Maximilian Missoni. Daar begint het goede nieuws.

Maximilian Missoni

Missoni heeft namelijk een prima cv als je kijkt naar de designperiodes van toen hij daar werkte. Hij begon in de vroege jaren ’00 bij Volkswagen en promoveerde daar in 2006 naar Senior Designer. In 2012 maakte hij de overstap naar Volvo en zorgde voor de eerste ontwerpen onder de nieuwe Geely-line-up. Dat zijn ijzersterke designs. Daarna kon Volvo Missoni goed gebruiken voor Polestar en de eerste ‘eigen’ Polestars, de 3 en 4 (de 1 en 2 waren oude Volvo-concepts) werden getekend onder leiding van Missoni. Hij was de Adrian van Hooydonk van Polestar, zeg maar.

Die functie geeft hij nu op om de midden- en topklasse van BMW van designs te voorzien, evenals Alpina. Dus alles vanaf de 3 Serie wordt getekend door de man die voor de meest recente designs van Polestar zorgde. Dat moet wel goed gaan, toch?

Overige verschuivingen zijn bijvoorbeeld dat Oliver Heilmer van MINI naar BMW verhuist om alles onder de 3 Serie te tekenen, maar ook de BMW M-modellen. Verdere verschuivingen zullen niet te merken zijn voor ons consumenten. We hopen vooral dat een potlood aan Missoni geven het design van BMW weer geweldig kan maken.