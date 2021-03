Alpine A521 is de eerste 'nieuwe' Formule 1 auto van 2021! - Autoblog.nl

Het team is niet nieuw, maar de kleuren en naam in de Formule 1 is dat wel. Dít is de Alpine A521, de eerste écht nieuwe Formule 1 auto van 2021.

Zo langzamerhand sijpelen de F1-onthullingen binnen. Het seizoen moet namelijk eind deze maand weer beginnen, dus de teams hebben zo langzamerhand hun auto’s af. Vrijwel alles wat we hebben gezien is geen radicale verandering ten opzichte van vorig jaar. Eigenlijk zou dit jaar een gloednieuwe set regels gelden, maar dat is naar 2022 geschoven. De meeste auto’s en hun racekleuren zijn een soort doorontwikkeling van de 2020-modellen. Facelifts, zo je wil.

Compleet nieuw

Er zijn echter wel wat veranderingen geweest bij twee teams, te noemen Racing Point en Renault. Eerstgenoemde gaat vanaf 2021 als Aston Martin door het leven. Die auto wordt binnenkort onthuld. Renault, bekend van de geel/zwarte bolides, verandert ook de naam van het team samen met een compleet andere livery. Het team gaat vanaf nu Alpine F1 heten. Hun auto voor het jaar werd vandaag onthuld.

Bekend

Dit is dus de eerste van de twee ‘echt nieuwe’ auto’s die we dit jaar te zien gaan krijgen. Het grootste gedeelte van de auto is lichtblauw, de historische kleur die we kennen van de Alpine A110 (zowel oud als nieuw). Rood en zwart maken de livery af en ook de Franse vlag maakt her en der wat gastoptredens. Naast het feit dat de auto een 1.6 liter V6 (bijgestaan door een E-Tech hybridesysteem) die gebouwd is in Frankrijk, Viry-Châtillon om precies te zijn. Het mag dan geen Renault meer zijn: trots op hun Franse identiteit zullen ze blijven. Alpine geeft wel toe dat onder deze frisse nieuwe kleurtjes een doorontwikkelde Renault R.S. 20 schuil gaat.

Coureurs





Wie het even kwijt was: de zitjes in de Alpine A521 gaan beide naar bekenden van de sport. Om te beginnen met de zittenblijver: Esteban Ocon, die in 2020 bij toen nog Renault zat. Voor hem verandert er qua team weinig, behalve de nieuwe identiteit van het team. Naast Ocon komt ieders favoriete Spaanse F1-dinosaurus Fernando Alonso te zitten. De Spanjaard zou zich thuis moeten voelen bij Alpine/Renault, want met Renault heeft hij in 2005 en 2006 de titels binnen mogen slepen. Vijftien en zestien jaar later gaat hij het nog een keer proberen. Tenminste, het zou kunnen dat ‘ie de start mist. Hij kwam recent in een ongeluk terecht.

Alpine presenteert ook wie het voorste zitje op de testrij krijgt bij het team, dat is de Chinese Guanyu Zhou. Deze heeft de rol van testrijder bij Renault al eerder vervult en zit nu voor het derde jaar bij de Franse renstal. Zhou is nog steeds op jacht naar een vast zitje in een F1-bolide, hij zou de eerste Chinees in de F1 zijn sinds jaren.

Voordat het F1-circus landt in Bahrein voor de eerste race van 2021, zal de Alpine A521 nog in actie komen op Silverstone met Ocon achter het stuur. Dan kunnen we de eerste ‘echt’ nieuwe auto van 2021 in actie zien.