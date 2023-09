Daniel Ricciardo is een hongerige jonge man

De 34-jarige honingdas Daniel Ricciardo is naar eigen zeggen een hongerige jonge man.

Red Bull heeft na jarenlange arremoede in het junior programma opeens weer wat beslissingen te maken. Tsunoda heeft zich net goed genoeg getoond voor een F1 zitje en nu dient ook Liam Lawson zich aan. Het talent uit Nieuw-Zeeland dat jarenlang net niet door wilde breken werd in het diepe gegooid na de blessure van Ricciardo. Hoewel hij dus al twee keer gepasseerd was (eerst door de Vries en daarna voor Ricciardo zelf), vervulde hij zijn taken met verve. Inmiddels roept Eddie Jordan al dat ze hem bij Red Bull neer moeten zetten in plaats van Sergio Perez.

Maar in plaats daarvan, heeft Lawson voorlopig helemaal geen F1 zitje voor 2024. En het ziet er naar uit dat die er ook niet zomaar zal komen. Alles zit op papier eigenlijk vast. De enige reden waarom men het tweede zitje bij Williams niet als gevuld beschouwd is omdat Sargeant er echt een gigantisch potje van maakt de laatste tijd. Maar zelfs als de Amerikaan moet wijken, is Mick Schumacher met zijn Mercedes-link vermoedelijk de meer geijkte opvolger. Hoewel Lawson wel al een jaar teammaat is geweest van Albon in het DTM en de Britse Thai toen versloeg…

De reden dat er geen doorstroom is, komt door Perez, maar dus ook door Ricciardo. Voor sommige functies kan je als 34-jarige nog als jong talent gezien worden. Presidentskandidaat ofzo. Maar zeker voor moderne F1 begrippen, zit je dan toch meestal dichter bij het eind dan bij het begin van je loopbaan. Zodoende is het een beetje gek dat Ricciardo ook voor volgend jaar weer een contract heeft gekregen bij Alpha Tauri, op basis van de twee races die hij dit jaar tot nu toe gereden heeft.

Voor RIC zelf en de vele fans van de Australiër, maakt dat echter niet uit. En ja goed, als je de kans krijgt moet je het hem ook niet kwalijk nemen dat hij ‘m pakt. Toch lijkt Daniel zichzelf ook wel een beetje bewust te zijn van de rare situatie. Op het eerste gezicht is hij bij Alpha Tauri net zo op zijn plek als Marco B. op een bijeenkomst van War Child. Echter geeft hij er een geheel eigen spin aan:

Very excited to be with a contract on the grid for next year. This time a year ago, I was honestly unsure about really just what I wanted. I wasn’t sure. Obviously, I’d never thought about…My whole life has been racing and I’ve put everything into it, so you’re not really sure, okay, when is that time going to come where ‘maybe is it time for a change?’.

The first part of this year, I learned a lot about myself, and I think what I want and how I want to go about my career moving forward. It really reignited me and gave me that second wind that I was hoping for – but wasn’t forcing. So now that I’ve got that and have something confirmed for next year, I’m a very, very hungry young man again.

Daniel Ricciardo, heeft een verjongingskuurtje gedaan