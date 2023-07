Ricciardo steekt Nyck de Vries een hart onder de riem

Ricciardo heeft nog wat inspirerende woorden voor Nyck de Vries.

Daniel Ricciardo is weer als F1-coureur en daardoor is zijn glimlach groter dan ooit. Hij staat in het middelpunt van de belangstelling op de grid en wordt door iedereen met open armen ontvangen. Dat is natuurlijk hartstikke mooi, maar voor Nyck de Vries moet het toch een beetje zuur zijn om al deze vrolijkheid te zien.

Gelukkig denkt Daniel Ricciardo nog aan Nyck de Vries. Hij heeft zijn zitje ten slotte aan hem te danken. Tegenover de aanwezige media zegt Ricciardo dat hij natuurlijk meeleeft met Nyck de Vries. Tegelijkertijd zegt hij: “Nyck is ook al een eind in de twintig en ik denk dat hij volwassen genoeg is om de sport te begrijpen.”

Het zal niet heel moeilijk voor Ricciardo zijn om zich te verplaatsen in Nyck, want nog niet zo heel lang geleden zat hij in dezelfde positie. Maar daarmee wil hij De Vries juist een bemoedigen: “Een jaar geleden dacht ik ook niet dat ik nog in een Formule 1-auto zou rijden en nu zit ik hier. Het gaat erom hoe je met tegenslagen omgaat en hoe je eruit komt.”

Met deze inspirerende woorden zal Nyck de Vries er vast weer bovenop komen. Ricciardo sluit af met Nyck het beste te wensen. “En als ik hem ooit nog op de Formule 1-grid tegenkom, zou ik dat mooi vinden,” aldus Ricciardo.

De kans dat we Nyck de Vries ooit nog terug gaan zien als F1-coureur achten we overigens vrij klein. Desondanks is het prijzenswaardig dat Ricciardo hem nog een hart onder de riem steekt. Wat blijft ‘ie toch een toffe peer.

Via: Telegraaf

Foto credit: Victor Belisle