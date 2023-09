Ricciardo blijft races missen, maar hoeveel nog?

Ze willen ‘m gewoon heel erg graag hebben daar in Faenza, met een goede hand. Dus Ricciardo blijft races missen, waarschijnlijk.

Het is maar een maf seizoen voor Daniel Ricciardo. Dit jaar zou hij namelijk zijn derde jaar voor McLaren Racing moeten rijden, maar hij werd aan de kant gezet ten faveure van Oscar Piastri. Voor McLaren pakte die keuze goed uit, voor Ricciardo wat minder. De Australiër (Daniel, niet Oscar) mocht terugkomen op het oude nest bij Red Bull. Aanvankelijk is testcoureur, maar hij mocht na tien races Nyck de Vries vervangen. Lang kon hij daarvan niet genieten, want in zijn derde weekend (de GP Nederland) brak Ricciardo zijn hand:

Hij crashte in de Hugenholtz-bocht tegen de muur. Hij hield daarbij te lang zijn stuurwiel vast. De wielen veranderen van richting bij een crash en de stuurstang draait daardoor kreeg het stuur een zwiepert.

Als je dat stuur dan met je knuistjes vasthoud, dan draaien die onvrijwillig ook mee. Ergo: Ricciardo brak zijn hand (zijn middenhandsbeentje om precies te zijn) en miste zo de GP van Nederland, Italië Singapore én Japan.

Ricciardo blijft races missen

Maar de GP van Qatar lijkt daar nu nog bij te komen. Dit weekend hebben de F1-coureurs een weekendje vrij, maar het weekend daarop staan ze klaar om de GP van Qatar te rijden op Losail International Circuit.

Volgens Christian Horner is het zeer onwaarschijnlijk dat Daniel Ricciardo aan de start zal verschijnen van die race. Ricciardo blijft dus races missen. De kans is namelijk groter dat hij níet in de AT24 zal stappen dan wel, aldus Horner. En waarom zou Ricciardo risico lopen? Hij heeft immers een contract voor 2024 om te mogen rijden voor AlphaTauri, samen met Yuki Tsunoda wiens contract ook verlengd is. Dat is ook waar Horner nadruk oplegt: er is geen druk voor de Australiër om zich voor volgend jaar te bewijzen.

Lawson aan de slag

Dat betekent dat Liam Lawson nogmaals zijn helm kan afstoffen. De Nieuw-Zeelander viel al drie keer in voor Daniel Ricciardo. Zijn resultaten waren meer dan prima te noemen. De in 2002 geboren coureur werd 13e op Zandvoort, 11e op Monza, 9e op Marina Bay en 11e op Suzuka. Daarmee is hij al succesvoller dan Nyck de Vries in de voorgaande races. Kleine aantekening en broodnodige nuance: die AlphaTauri was de eerste 10 races ook echt heel erg slecht.

Christian Horner dringt erop aan dat Daniel zijn vizier moet richten op de GP van de Verenigde Staten. Zeker omdat dat een zeer veeleisend, lastig en hobbelig circuit is. Overigens is het niet zeker dat Ricciardo Qatar gaat overslaan. de definitieve beslissing wordt pas volgende week genomen. Maar als de baas van je baas zegt dat je maar even rustig aan moet doen, is het wellicht verstandiger om te luisteren.

