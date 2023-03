Daniel Ricciardo gaat het op twee wielen proberen

Nu hij niet meer start in de Formule 1, gaat hij hij het eens op twee wielen proberen…

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ondergetekende mist Daniel Ricciardo op de grid van de Formule 1. Al reed hij de afgelopen jaren geen deuk meer in een pakje boter, het was wel altijd leuk als hij aan de start verscheen.

Of eigenlijk, als hij werd geïnterviewd. want hoe ruk hij ook reed, hij bleef altijd lachen. En om zijn nieuwe plan, zou je ook best wel eens kunnen lachen. Gewoon, omdat het leuk voor hem is. Daniel Ricciardo gaat het namelijk proberen op twee wielen.

Nee, niet meteen in de Moto GP, hij gaat lekker motorcrossen.

Ricciardo gaat het op twee wielen proberen

Dat is namelijk een hobby van de Honingdas en daar heeft hij nu tijd voor, aldus RacingNews365. Vrij vertaald zegt hij over het crossen:

Mensen denken misschien dat ik een grapje maak, maar ik wil echt steeds beter worden. Ik heb altijd genoten van motoren, maar nooit echt veel kunnen rijden omdat de tijd er niet was. Maar ik leer graag nieuwe vaardigheden en ik denk dat die drang naar uitmuntendheid die ik gewend ben, ik ook in deze hobby kan stoppen. Ik beloof je dat dit de grootste lol is die je op twee wielen kunt hebben. Rijden met vrienden, springen en in de natuur zijn.” Aldus Daniel Ricciardo, die hoopt op oorlog tussen Max en Checo

Gaat Daniel volgend jaar weer in de F1 rijden?

Al rijdt Daniel Ricciardo momenteel niet in de F1, hij staat wel onder contract. En wel bij Red Bull. Hij is daar de derde rijder, achter Max Verstappen en Sergio Perez. En het contract van die laatste loopt na volgend seizoen af. Al zou dat misschien wel eerder kunnen zijn.

Max en Checo hebben het namelijk niet meer zo op elkaar sinds Monaco vorig jaar en al helemaal na de laatste Grand Prix. Er hangt een nare spanning en dat was -bijna- nooit het geval toen Ricciardo nog de teamgenoot was van Max.

Dus als ik Daniel was zou ik die crossmotor even laten voor wat die is en maken dat je naar het motorhome van Red Bull komt. Even lekker stoken tussen die twee en voor je het weet zit je weer achter het stuur!

Graag gedaan, wij geven graag tips!