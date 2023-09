Max Verstappen jarig, wordt de nieuwe Rekordmeister

Max Verstappen is vandaag jarig. Tijd om eens te kijken hoe goed hij op koers ligt om de nieuwe Rekordmeister te worden.

Zoals alle extreem snelle Nederlanders, waaronder Robert Doornbos en ondergetekende, is Max Verstappen jarig in september. Onze held Max Emilian bereikt vandaag de mooie leeftijd van 26 jaar. Het lijkt alsof hij alweer een eeuwigheid Formule 1 rijdt. En dat is natuurlijk zo, omdat dat -euhm- ook zo is. Ruim acht jaar geleden alweer maakte Max zijn debuut voor Toro Rosso in de koningsklasse naast Carlos Sainz. Toen nog als 17-jarige, iets wat inmiddels van de FIA niet meer mag.

Uiteraard hoeven we de palmares niet meer in detail te bespreken. Sinds die ene Grand Prix van Spanje in 2016, zijn er nog 47 overwinningen bijgekomen. Alleen Hamilton, Schumacher, Vettel en Prost wonnen er meer. Max heeft echter nog een hele F1 carrière voor zich. Letterlijk, als hij doorgaat tot hij zo oud is als Alonso. In feite is het een no brainer dat hij de nieuwe Rekordmeister wordt.

Heden wordt die eer immers gedeeld door Michael Schumacher en Lewis Hamilton. Misschien als Massa zijn wens krijgt, dan wordt het alleen weer Schumacher. Maar laten we daar niet vanuit gaan. Vooral omdat er geen precedent is voor het schrappen van race resultaten bij vals spel. Alleen de valsspelers worden dan doorgaans uit de uitslag gehaald en dan is Hamilton nog steeds kampioen.

Enfin, met dat uit de weg: Schumacher was 32 jaar oud toen hij zijn derde titel pakte (de eerste voor Ferrari). Hamilton was 30 jaar oud toen hij met zijn derde aan de haal ging in 2015. Max pakt de derde nu al op 26-jarige leeftijd. Ter vergelijk: Senna pakte de derde met 31 (helaas kwamen er geen meer bij) en Prost met 34 (daar kwam er nog eentje bij). Oude baas Fangio won zijn eerste pas op zijn veertigste en voegde er na twee jaar in het stof van Ascari bijten later nog vier titels op rij aan toe. In de tijd dat mannen hun echte piek pas bereikten in de jaren van 40 naar 50.

Het is dus officieel: Max loopt enorm ver voor op de rest en gaat 50 keer de titel pakken. De Nederlander wordt de rijkste sportman die de aarde ooit gekend heeft en de officiële koning van Nederland. Of…toch niet? Er is namelijk één cautionary tale voor Max in de geschiedenis die laat zien dat het toch nog een andere kant op kan.

Die wordt gevormd door Sebastian Vettel. De Duitser won zijn eerste titel eerder dan Max en voegde er toen nog drie op rij aan toe. Maar daarna stokte de grenzeloze zegemars en knakte die uiteindelijk volledig. Op dit moment in de tijd lijkt het absurd om te denken dat Max dat pad gaat bewandelen. Maar ja, als je in 2013 gezegd had dat Vettel nooit meer een titel zou winnen na het jaar waar hij 9 races op rij won en dertien races in totaal, was je ook voor gek verklaard. Iedereen is een gevangene van het moment.

The future is not set. Maar het ziet er allemaal goed uit voor Max, zoals Jos zou zeggen. Felicidados Max, het ga je goed!