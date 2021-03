Daniel Ricciardo sluit ook met nieuwe baas weddenschap - Autoblog.nl

Geen tatoeage voor Zak Brown, maar er staat wel iets anders op het spel. Daniel Ricciardo heeft een nieuwe weddenschap!

De altijd goedlachse Daniel Ricciardo weet met zijn persoonlijkheid goed te scoren in de F1. De Australiër is dus wel te prikkelen voor een ‘geintje’. Dat geintje was bij zijn overstap naar Renault een weddenschap met teambaas Cyril Abiteboul.

Weddenschap

Daniel Ricciardo sloot met Abiteboul een weddenschap: als Ricciardo op het podium kon komen, moest Abiteboul een tatoeage laten zetten. De hand werd geschud en ‘moet Cyril nou een tattoo laten zetten’ werd een dingetje in de F1. Officieel gezien moet de Franse teambaas nu toegeven aan levenslang inkt op zijn lichaam, want het lukte Ricciardo twee keer om de Renault R.S. 20 naar het podium te sturen. We hebben er sindsdien niks meer van gehoord.

Weddenschap 2.0

Geeft niks, want het fenomeen ‘weddenschap’ heeft indruk gemaakt op de nieuwe teambaas van Daniel Ricciardo. Zak Brown van McLaren zet namelijk ook iets op het spel als zijn kersverse coureur presteert. Dit keer geen tatoeages als straf voor hemzelf, maar een beloning voor Ricciardo.

NASCAR

Een deel van NASCAR heeft altijd al een grote rol gespeeld in het leven van Daniel Ricciardo. Specifieker Dale Earnhardt Sr, één van de grote namen in de sport. Een grote inspiratie voor de Australiër, zelfs de keuze voor het racenummer 3 (hetzelfde nummer als Earnhardt) is deels te danken aan de NASCAR-coureur.

Laat het nou net zo zijn dat Zak Brown een stukje Earnhardt in zijn collectie heeft. Hij bezit namelijk een Chevrolet Monte Carlo uit 1984, die Earnhardt gebruikte in de NASCAR. Als Ricciardo McLaren op het podium kan krijgen, mag hij een keer deze Monte Carlo uitlaten en daarmee in een stukje geschiedenis van zijn held rijden. Voor hem natuurlijk een hele eer.

Dale Earnhardt Sr's 1984 Wrangler Chevrolet Monte Carlo.



Get us that podium and the drive is all yours, @DanielRicciardo. 😉🔑 @DaleJr @NASCAR pic.twitter.com/wyplavg8G3 — Zak Brown (@ZBrownCEO) March 31, 2021

Zaak dus voor Ricciardo om zijn stinkende best te doen. De weddenschap winnen is voor Daniel Ricciardo natuurlijk ook een mooi resultaat boeken. Een win/win situatie. Nou maar hopen dat Zak Brown zich wél aan zijn woord houdt.