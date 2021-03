De belachelijke Nissan Patrol Nismo in het nieuw gestoken - Autoblog.nl

Crafted to Conquer: The 2021 Nissan Patrol NISMO makes its global debut

Sommige auto’s die Nissan hun Nismo label geeft zijn bedoeld om hardcore circuitwapens te worden. Bij de nieuwe Nissan Patrol Nismo ligt het iets anders.

Een Nissan GT-R is standaard al een lekker snelle auto, maar als je nog iets meer geld achterlaat kun je een GT-R Nismo krijgen. Nissan Motorsport staat bekend om extra heftige versies van de bekende snelle jongens van Nissan. Denk aan de GT-R, maar ook de 370Z kun en kon je krijgen als Nismo.

Patrol

Ook heeft Nismo wel eens wat vreemdere creaties langs Nismo laten gaan. Zo kun je in de VS de Nissan Sentra als Nismo krijgen, een soort Pulsar sedan. Ook de Leaf kan in Japan besteld worden met extra sportieve Nismo-looks. De vreemdste is echter voor de Midden-Oosterse markt bestemd: dat is de Patrol Nismo.

Belachelijk

De Patrol is onlangs vernieuwd en de verjongingskuur heeft ook de Nissan Patrol Nismo bereikt. De eerste generatie kwam in 2015 op de markt en was alleen bestemd voor landen in het Midden-Oosten. In Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten smult men van dit soort SUV’s: de Land Cruiser en Patrol domineren de markt en zijn allebei topverkopers. Uiterlijk vertoon telt en daarom is de Nissan Patrol Nismo de meest belachelijke logische auto.

Uiterlijk vertoon

Want met motorsport heeft de Nissan Patrol Nismo weinig te maken. Het is namelijk nog steeds een twee ton zware SUV. Ook de toegenomen power is niet gigantisch. De reguliere Patrol heeft een 5.6 liter grote V8 die 405 pk levert. Dat is al een flink getal. De Nissan Patrol Nismo heeft 428 pk en 560 Nm koppel. Nee, vooral die badge telt. En het feit dat de Patrol Nismo andere bumpers, grotere velgen (22 inch) en rode Nismo-accenten heeft. Een ander verschil is het toevoegen van Bilstein-dempers, die hardere klappen moeten opvangen. Ook zegt Nissan met trots dat er een vleugje F1 in de Patrol Nismo zit, al bedoelen ze dan de mistlamp in de achterbumper.

In het interieur krijg je het vernieuwde Patrol-interieur, dus alles is weer lekker up to date. Alleen de niet-digitale tellerbak is ietwat jammer. De Patrol Nismo krijgt ook van binnen een hoop rode accenten, zoals de stoelen en stiksels. Er wordt veel gebruik gemaakt van alcantara.

Dit alles gaat in de VAE zo’n 105.000 dollar (omgerekend) kosten. Omrekenen hoeft echter niet, want hij gaat die contreien niet verlaten. Voor ons blijft het bij plaatjes en dromen als het gaat om de Nissan Patrol Nismo.