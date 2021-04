Ricciardo gooit schaduw op Hamilton en Bottas - Autoblog.nl

Daniel Ricciardo grijpt de lente aan om lange schaduw te gooien op Hamilton en Bottas.

Elke wereld heeft zo zijn eigen wetten qua dingen die je moet zeggen tegen de blamestream media. Als lijsttrekker van een politieke partij bijvoorbeeld ben je verplicht om bevestigend te antwoorden op de vraag of je premier wil worden. Voor F1 coureurs geldt een beetje hetzelfde als ze je vragen of je denkt dat je de snelste coureur op de baan bent. Je kan natuurlijk stiekem wel weten dat onze Max sneller is, maar als je dat bij voorbaat al publiekelijk accepteert vinden ‘de menschen’ je geen ‘echte echte’ meer.

Maar zo overtuigd als je publiekelijk moet zijn van je eigen ambities en kwaliteiten, zo diplomatiek moet je dat zijn over die van een ander. Althans, het hoeft niet natuurlijk, maar het is een beetje een ongeschreven regel. Zelden zal je de ene F1 coureur over de ander horen zeggen dat het een prutser is. Ja, in de hitte van het moment op de baan natuurlijk, maar dat telt niet echt. Dat is net zoiets als ‘ik houd van je’ zeggen tijdens de fornicatie.

Zodoende is het opvallend dat Daniel Ricciardo in een interview met het Magazine Square Mile zijn concullega Valtteri Bottas keihard onder de bus gooit. Althans, Daniel zet ‘m voorzichtig in, maar zegt uiteindelijk toch gewoon dat VB77 een pannenkoek is. Op de vraag of Lewis Hamilton de beste coureur op de grid is, antwoordt de honingdas namelijk als volgt:

Het diplomatieke antwoord is dat ik denk dat Lewis niet de enige is die kan winnen in de Mercedes. Wat mij betreft is dat overduidelijk. Ik denk ook dat George Russell dat bewezen heeft vorig jaar. Die had Bottas bij zijn eerste race voor Mercedes al in zijn greep. Het is dus aannemelijk om te zeggen dat Hamilton niet de sterkste teamgenoot heeft. Daniel Ricciardo, toekomstig top-diplomaat

Ricciardo, die ook in 2017 al beweerde dat Lewis’ titels vooral aan de auto te danken waren, wil er wel vrij snel aan toevoegen dat zijn woorden niet gezien moeten worden als een sneer naar Hamilton. Hij heeft naar eigen zeggen namelijk wel degelijk recsept voor de Britse Sir:

We moeten echter niet respectloos zijn ten opzichte van Hamilton. Ik denk dat velen van ons geloven dat we hem zouden kunnen verslaan. Maar niemand van ons heeft daadwerkelijk gevochten met hem om de titel. En niemand heeft dus ook de druk om dat jaar in jaar uit te doen. Bijna ieder weekend presteert Hamilton op hoog niveau. Tuurlijk zit hij in de beste auto. Maar daarom verwacht ook iedereen dat hij wint. En als hij dat dan niet doet, vraagt iedereen zich af ‘wat is er met Lewis aan de hand?’. Daniel Ricciardo, de Australische Ben Bot

Waarvan akte.