Tsjechische politie gaat boeven vangen met deze Ferrari

Het betreft een beslag genomen auto, dus misschien brengt dit de Nederlandse politie ook nog op ideeën.

Als je als politieagent de achtervolging in moet zetten is het wel zo leuk als je een beetje een potente auto hebt. De Nederlandse politie moet het vaak doen met tamme Volkswagen Tourans en Mercedes B-klasses. Oké, ze hebben ook een Audi A6 50 TDI in hun wagenpark, maar het kan natuurlijk beter.

De Tsjechische politie heeft het bijvoorbeeld al iets beter voor elkaar. Vorige week schreven we nog dat ze een lading gloednieuwe BMW 540i Touring’s in ontvangst mochten nemen. Die zijn toch net wat dikker dan de Audi’s van de Nederlandse politie.

De Tsjechen steken hun buitenlandse collega’s nu pas echt de ogen uit, want de nieuwste aanwinst van de Tsjechische politie is nota bene een Ferrari. Ze moeten gedacht hebben: wat ze in Dubai kunnen, dat kunnen wij ook.

De auto in kwestie is een Ferrari 458 Italia, die ze in beslag hadden genomen. De auto is inmiddels al 11 jaar oud, maar er stond gelukkig nog maar 2.000 km op de teller. En met een vermogen van 570 pk kun je ook anno 2022 nog prima aankomen.

De Tsjechische politie meldt trots dat deze Ferrari hen minder heeft gekost dan een nieuwe Skoda Scala. Ze waren alleen zo’n €12.000 kwijt om de benodigde aanpassingen uit te voeren. Ze gaan gemakshalve even voorbij aan het feit dat deze auto anders geveild had kunnen worden.

Enfin, de Tsjechische politie ziet deze Ferrari als een heel handig hulpmiddel voor het bestrijden van wegpiraten en het achtervolgen van gestolen auto’s. Ook meldt het persbericht dat de auto wordt ingezet om in te grijpen bij illegale races. Dat worden dus regelrechte Fast & Furious-taferelen. De Tsjechen zijn er helemaal klaar voor.

Met dank aan Hans voor de tip!

Foto’s: Policie ČR