Koop dan: zeldzame Porsche 996 Turbo X50

Deze zeldzame origineel door Pon geleverde Porsche 996 Turbo X50 is voor de echte liefhebber.

Samen met onze trouwe Autoblog lezers struinen we in onze vrije uurtjes internet af naar de mooiste pareltjes. Deze tip is van @rubenpriest die hem zelf niet kan kopen omdat hij al net wat anders heeft aangeschaft. Maar dat zien jullie morgen.

Deze zeldzaamheid is een origineel door Pon geleverde Porsche 996 Turbo met af fabriek geleverd X50 pakket. Dat betekent 450 pk en een Turbo Aeropakket bestaande uit een speciale voorspoiler en een vaste achterspoiler.

Ook af fabriek opties als alu-look, dikker dan dik stuurwiel, 18 inch Sport-techno wielen en niet te vergeten rode gordels. Deze Porsche uit 2004 werd in 2005 opgevolgd door de 996 Turbo S met dezelfde specs als dit exemplaar.

Lange optielijst

We kijken ook nog even naar de optielijst. Lederen comfort sportzetels, leder dashboard, lederen stuurwiel. Elektrisch verstelbare stoelen met geheugen, stoelverwarming en een Bose geluidsyteem. De automaat is een Tiptronic S met stuurschakeling.

Voor een auto van 18 jaar oud heeft ie een mooie 129 duizend kilometer ervaring en alle onderhoudsboekjes zijn erbij. Altijd onderhouden geweest bij de dealer dus je hebt er nog een mooie youngtimer aan.

De 450 pk sterke 3,6 liter zescilinder spurt in 4,8 seconden naar de honderd kilometer per uur en de snelheidsmeter stopt pas bij 300 kilometer per uur.

PASM

De Porsche 996 is voorzien van een sportonderstel, sperdifferentieel en PASM. PASM staat voor Porsche Active Suspension Management. Dat betekent dat het sportonderstel is voorzien van actieve demping die je kunt aanpassen door een druk op de knop. In de “Normal” stand is het onderstel sportief-comfortabel en in de “Sport” stand ronduit sportief.

Al dit lekkers is te koop voor een prijs van 56.950 euro. Komt dan nog wel 650 euro afleverkosten bij. De nieuwprijs in 2004 was overigens 234.288 euro. Denk hier wel even aan als je hem niet alleen als liefhebber, maar ook als youngtimer wil rijden.