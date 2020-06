Dave Roelvink sloopt Lamborghini van Mobicepp

De kracht van de Lamborghini Huracán kwam als een verrassing voor Dave Roelvink.

Een flinke klapper, inclusief lancerende airbags. Zo had Dave Roelvink zijn avond met de Lamborghini Huracán van zijn vriend Mobicepp niet voorgesteld. De brons-chrome Lambo van de ondernemer uit Brabant is een vaak geziene supercar in en rondom Breda. De volledige voorkant ligt in puin nadat Mobicepp de sleutels van zijn auto leende aan Dave Roelvink.

De 26-jarige Roelvink ging een blokje om met de Lamborghini, maar dat liep niet helemaal goed af. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk, daarover mag gespeculeerd worden. Roelvink zegt zelf dat hij de macht over het stuur heeft verloren. Er raakte niemand gewond bij het eenzijdige verkeersincident. De Lambo is er slechter aan toe. Mobicepp is er zelf nuchter onder. In een reactie op Instagram stelt de ondernemer dat de Lamborghini vervangbaar is “maar Dave niet”.

Onder de wrap hebben we te maken met een groene Lamborghini Huracán LP610-4. De supercar met vierwielaandrijving haalt 610 pk uit een atmosferische 5.2-liter V10. Ruim een halfjaar geleden kwam de Huracán van Mobicepp nog in het in het nieuws vanwege boze omwonenden in Breda. De auto zou veel geluid veroorzaken in de binnenstad. Volgens de ondernemer hadden klagende inwoners last van afgunst en jaloezie.

Fotocredit: @bastiaanstultjens via Autojunk