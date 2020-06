We hadden vroeger allemaal wel een supercarposter in onze slaapkamer hangen.

Een gave poster van een supercar uit een blad scheuren, op een beurs bemachtigen, via een dealer krijgen of online op de kop tikken. Er zijn zoveel manieren om aan een poster te komen. Feit is dat we allemaal jong (zijn geweest) en ongetwijfeld een poster van een supercar aan de muur hebben gehad.

In deze lezersvraag zijn we benieuwd naar jouw poster. Want, welke supercarposter hing er aan jouw muur? De antwoorden kunnen ontzettend divers zijn. Vroegâh was een Ferrari F40 natuurlijk helemaal de bomb. Ben je van een iets later tijdperk dan had de Porsche Carrera GT misschien wel een plekje op de muur. Met name supercars met vleugeldeuren doen het altijd goed. Denk aan een Lamborghini Countach of een moderne McLaren.

Ondergetekende trapt uiteraard af. Ik deelde de slaapkamer met mijn broer en we hadden meerdere vierwielers aan de muur hangen. Dat waren vooral de supercars die toen nieuw en heet waren. Qua supercars hing er een Mercedes-Benz Vision SLR Concept (1999) aan de muur. Dit was nog voor het tijdperk van het internet. De poster was afkomstig van de Mercedes-dealer. Later kwam daar ook een Ferrari 360 Modena (2001) bij. Gek genoeg kan ik nog precies voor de geest halen hoe die posters eruitzien. Destijds kon ik als jochie helemaal wegdromen bij de lijnen van zo’n auto.

Nu ben jij aan zet! Welke supercarposter hing er aan jouw muur?