Ken jij deze compacte Zagato roadster nog?

Deze compacte roadster door Zagato is een TMI VM180. Dat zegt je wellicht nog steeds niks, maar geen zorgen: we leggen het uit.

Ken je de Alfa Romeo Arna nog? Excuses voor deze ietwat willekeurige analogie met het onderwerp van vandaag, maar bear with. De Alfa Romeo Arna was een samenwerking tussen Japan en Italië, maar verkeerd om. Japan deed namelijk het design en Alfa Romeo het bouwen. Dat moet natuurlijk eigenlijk andersom: laat Japan maar lekker mechanisch vakwerk leveren, dan kan een Italiaans designhuis daar een mooie koets omheen bouwen. In theorie is de TMI VM180 door Zagato precies dat en zou hij dus beeldschoon moeten zijn. Sterker nog: de auto is een ‘viering van de goede relatie tussen Japan en Italië’, dus beide landen moesten hun beste beentje voor zetten.

TMI VM180 Zagato

Het resultaat is echter… dit. Een ietwat bizarre compacte roadster met een toch aardig radicaal design voor 2001, het jaar dat hij verscheen. De TMI VM180 Zagato is een apart ding. Maar wat is het precies?

Modellista

Het helpt misschien als we uitleggen dat TMI niet staat voor Too Much Information, maar Toyota Modellista International. Modellista is de afdeling bij Toyota die zorgt voor bodykits en andere onderdelen om je auto wat lekkerder aan te kleden. De VM180 is een speciale uitvoering van ieders favoriete roadster, de MR2 (of in het geval van deze, de MR-S). Vooral het nogal radicaal andere plaatwerk moet het werk doen, want mechanisch is het gewoon een MR2.

Zeldzaam

Waarom we deze Japan exclusive roadster dan toch even aan je presenteren is omdat dit grijze exemplaar te veil komt. En dat gebeurt niet vaak, want Modellista presenteerde maar 100 exemplaren van de TMI VM180 Zagato. Zoals gezegd is het dus gewoon een simpele MR2 roadster met Italiaans design, best een leuke combinatie. Het apparaat heeft ‘gewoon’ een 1.8 met de vijfbak, al lijkt laatstgenoemde wel in een ‘gated’ H-patroon te werken. OMGWTF!

Er kleeft toch wel een beetje ‘collector’s item’ aan deze TMI VM180 Zagato, vanwege zijn staat, kilometerstand (40.070 km), het feit dat er dus maar 100 van zijn en dat dit ook nog eens eentje is met een hardtop die er af fabriek op is gezet: dat was ook niet standaard. Je kan er dus lekker mee hoeken, maar de kans is groter dat ‘ie ergens in een garage eindigt.

Een stokje daarvoor steken doe je bij BH Auctions in Japan, al is (nog) niet duidelijk hoe diep je zakken ervoor moeten zijn. Een buitenkansje en een mooie manier om deze bijzondere TMI VM180 Zagato nog eens in het zonnetje te zetten is het sowieso wel.