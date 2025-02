DB11 Volante zoekt tevergeefs een garage

Prachtig optrekje hoor, maar waar is de garage? Bekijk dit huis in Hilversum.

Bij een mooie villa van enkele miljoenen euro’s mag je toch wel een garage verwachten. Laten we het zo zeggen. Er zit vaker een garage bij dan niet. Toch hebben we hier een uitzondering te pakken. De arme Aston Martin DB11 Volante moet buiten slapen.

Het gaat hier om een woning, te koop in Hilversum. Voor 2,67 miljoen euro koop je een vrijstaande woning met een riante oprit. Genoeg ruimte voor auto’s. Dat zegt de makelaar ook, want het soort garage dat ze noemen is de parkeerplaats op eigen terrein. De laatste keer dat ik naar de omschrijving van een garage keek was het toch echt enkele muren, een dak een deur. Maar ik kan het mis hebben.

Geen garage dus. Je moet maar een plekje vinden op het perceel van 1.055 vierkante meter. Ruimte zat voor je auto, dat zeker. Maar voor dit geld mag je toch verwachten dat jij niet alleen droog slaapt. Je geliefde bolide zou niet blootgesteld moeten worden aan weer en wind voor deze centen. Zeker zo’n bijzondere Aston Martin DB11 Volante heeft baat bij een verwarmde garage vol liefde.

Verwarmde garage vol liefde, ik zie een format voor een nieuw televisieprogramma. Enfin, we haken af. Het interieur is zoals je mag verwachten van een moderne villa in 2025. Lekker strak, weinig fantasie. Gewoon dik voor elkaar. Wie wat originelers wenst moet toch iets verder kijken.

Misschien kun je de Aston Martin meenemen in de onderhandeling. Want zeg nu zelf. Zo’n Britse roadster is toch een stuk leuker dan de zoveelste 911 Turbo Cabrio. Tip van flip. Laat een offerte maken voor een garage op het terrein en neem dit ook mee in de onderhandelingen. Want geen garage is een nadeel. Maar een compleet nieuwe garage bouwen naar eigen smaak heeft ook wel weer wat. Toch? Check het huis in Hilversum op Funda.