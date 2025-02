Is deze combinatie goud of fout?

Niet alleen op een Lotus is de John Player Special livery historisch verantwoord, het kan ook op een McLaren.

Een iconische racelivery op je auto toepassen. Altijd leuk. Tenminste, niet altijd. Want het moet de auto in kwestie wel staan. De typische John Player Special livery van zwart en goud is een bekende op een Lotus. Maar je mag het, historisch gezien, ook toepassen op een McLaren.

Dat komt niet heel vaak voor. Laat staan dat een McLaren met de JPS-look in Nederland te koop aangeboden wordt. Toch is dit het geval, kijk maar naar deze McLaren Artura Spider bij Louwman Exclusive.

McLaren John Player Special

Nu is de vraag of de supercar uit Woking de kleurencombinatie van zwart en goud kan hebben. Ondergetekende is er niet kapot van, maar wat weet ik nou. Het goud komt niet alleen terug op de velgen, maar ook rondom op de diffuser, zijskirts en spoiler lip.

Het is een creatieve insteek voor de supercar met hybride V6. Er bestaat namelijk geen JPS uitvoering van de Artura Spider. Soms moet je dingen gewoon zelf verzinnen. Ben je meteen uniek bezig!

De John Player Special livery is vooral bekend van Lotus. Pas later in de jaren negentig speelde McLaren een rol bij deze sponsor. Na het vertrek van Lotus in de Formule 1 kwam er een onverwachte samenwerking tussen JPS en McLaren in 1996.

De McLaren Artura Spider in kwestie is hageltjenieuw. Uit 2024 met slechts 10 kilometer op de klok. De supercar is uitgevoerd in Onyx Black met een Alcantara interieur. Een enorme hardloper is de Artura niet. Op de gebruikelijke supercar meetings kom je in elk geval origineel voor de dag. Helemaal met deze Artura John Player Special!

Moeten we het nog even hebben over de prijs. Zo goed als nieuw, dus daar is de prijs dan ook naar. De McLaren-dealer in Utrecht vangt graag 319.440 euro voor het open beest.