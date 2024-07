Koop de Aston Martin DBX707 AMR24

Ah toe, koop de nieuwe Aston Martin DBX707 AMR24.

Kijk, sommige merken hebben gewoon wat extra aandacht nodig om de verkopen van een model verder op te krikken. Net als dat bijzondere kind uit je klas vroeger die maar geen voldoende wist te behalen. Je weet wie je bent.

Aston Martin heeft de DBX al een tijdje in het gamma. Daar kwam later de knotsgekke DBX707 bij. Een echte geweldenaar die tot de top van de snelste SUV’s behoort. Als je een super SUV zoekt kun je eigenlijk niet om de DBX heen. Regelmatig brengt het merk dit model weer onder de aandacht door middel van een special edition.

Als je het vroeger nou heel leuk vond om met auto’s te spelen én je hebt nog ergens een zak met geld liggen is de Aston Martin DBX707 AMR24 echt wat voor jou. De Britten hebben de auto een vergelijkbaar uiterlijk als de Formule 1 Medical Car gegeven. Dan kun je Medical Car spelen met je vrienden en net doen of je ze naar het ziekenhuis brengt. Dit alles binnen de verkeersregels op de openbare weg, uiteraard.

De configuratie is nog aan te passen, wil je de Medical Car niet kopiëren. Er is keuze uit Podium Green, Onyx Black of Neutron White. De remklauwen zijn uitgevoerd in Aston Martin Racing Green of AMR Lime en de Aston Martin DBX707 AMR24 staat op 23 inch grote wielen. Een deel van die kleuren komen ook weer terug in het interieur.

De specs zijn gelijk aan een reguliere DBX707. Dat betekent 707 pk, 900 Nm koppel, een sprint naar de honderd in iets meer dan drie seconden en een topsnelheid van 310 km/u.

De orderboeken zijn geopend voor de Aston Martin DBX707 AMR24. Het merk onthult de auto dit weekend tijdens de Britse Grand Prix op Silverstone. Dus ja, deze DBX707 AMR24 of toch liever een Lamborghini Urus Performante?