De 10 best gelezen artikelen van 2017 op Groen7.nl

Groen7, ook wel bekend als Tesla7.

Tesla is een automerk dat inmiddels al jarenlang een groene en duurzame uitstraling heeft. Of de auto’s werkelijk zo duurzaam zijn, is een tweede, maar het is een imago dat Duitse autofabrikanten maar wat graag zouden hebben. Helaas, die Duitsers zijn al jaren aan het slapen en hebben nog steeds geen antwoord op het elektrische offensief van Tesla. Iets wat nu werkelijk gênant begint te worden.

Enfin, het behoeft geen verdere toelichting dat de best gelezen berichten op Groen7.nl in het teken staan van Tesla. Net zoals voorheen. Daar gaan we:

1. Eerste grote Tesla Semi-order is een feit (rubenpriest)

2. Wat is de levensduur van het accupakket van een Tesla? (stekkerkoning)

3. Acceleratietijd van de Tesla Model S P100D is té bizar (mauritsh)

4. Dit is een behoorlijk goedkope Tesla Model S (stekkerkoning)

5. Bewijs: de Tesla Model S is behoorlijk stevig (mauritsh)

6. Tesla gunt ons eerste blik op elektrische vrachtwagen (dizono)

7. En zo ziet de Tesla Model 3 er van binnen uit! (stekkerkoning)

8. Tesla verlaagt prijzen (stekkerkoning)

9. Deze elektrische auto’s hebben het grootste rijbereik (stekkerkoning)

10. Belgen zetten wereldrecord met Model S P100D (mauritsh)