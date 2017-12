K-tssh! BMW’s Susanne Klatten is rijker dan Elon Musk

Er is weer een nieuwe lijst met de rijkste mensen ter wereld. Hoe doen automagnaten het dit jaar?

Vroeger was er de echte gold rush en met Bitcoin is er nu de digitale gold rush. Er is eigenlijk dus maar weinig veranderd. Het slijk der aarde blijft ons allen tot de verbeelding spreken, vooral als het in grote hoeveelheden geaccumuleerd is. Bloomberg weet dit als geen ander en stelt elk jaar een lijstje op met de 500 rijkste mensen ter wereld. Klaar om weggeblazen te worden? Deze groep van 500 wist afgelopen jaar hun gezamenlijk vermogen élke dag met 2,7 miljard Dollar uit te breiden. Mind blown.

Veel heeft te maken met het feit dat de economie onder bezielende leiding van Trump als een speer gaat. Het enige wat je afgelopen jaar dus hoefde te doen als rijke stinkert, is je geld geïnvesteerd houden. Het kon dan bijna niet mis gaan.

Waar in het (verre) verleden dit soort lijsten het unieke domein waren van grootindustriëlen, worden deze magnaten van de ‘echte economie’ tegenwoordig links en rechts voorbijgestreefd door banksters, nerds en stenenschuivers. Toch houden een paar industriebazen dapper stand tegen dit geweld.

Achter de gebroeders Koch vinden we bijvoorbeeld Georg Schaeffler terug in de lijst. Je kent de naam Schaeffler wellicht wel als je ooit Duitse raceklasses zoals het DTM hebt bekeken. Schaeffler sponsort als grote toeleverancier van de auto industrie namelijk regelmatig raceteams. Het vermogen van huidige honcho Georg wordt geschat op 24 miljard Dollar.

Daarmee troeft Georg zijn landgenoot Susanne Klatten nipt af. Over deze Quandt-telg hebben we al eens vaker geschreven op deze site. De familie Quandt is nog altijd grootaandeelhouder van BMW (46,7 procent) en daarmee steenrijk. Het vermogen van Susanne is naar verluidt 23 miljard. Broertje Stefan moet het doen met 20,7 miljard.

Saillant detail is wel dat zowel het vermogen van de Quandtjes als dat van de Schaefflers een zwart randje heeft. Beide familie’s maakten in de tweede wereldoorlog gebruik van dwangarbeid. Je zou kunnen zeggen dat daar het startkapitaal vandaan komt. Desalniettemin moesten er daarna nog wel een paar juiste beslissingen genomen worden om tot het huidige niveau van weelde te komen, zoals het doneren van 690.000 Euro aan Angela Merkel.

Enfin, met hun vermogens troeven zowel Susanne als Stefan op hun beurt nipt Elon Musk af. De Muskias werd ‘rijk’ met PayPal, maar de verkoop van de service aan Ebay leverde hem slechts 180 miljoen Dollar op. De beslissing om daarna door te spelen voor de hoofdprijs in plaats van ergens op een strand te gaan liggen, heeft hem voorlopig geen windeieren opgeleverd. Elon’s vermogen wordt door Bloomberg nu geschat op 20 miljard Dollar. Hiervoor moet Tesla natuurlijk wel haar huidige beurswaarde houden, anders zakt Elon’s vermogen ook weg. Op die manier zijn dit soort bizarre bedragen uiteindelijk toch ook weer enigszins te relativeren.

De volledige lijst met rijkaards check je HIER. In welke industrie ga jij je fortuin maken?



Image-Credit: BMW trollt Tesla via Autojunk