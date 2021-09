Tesla Model Y dendert top 10 best verkochte EV’s binnen

Het arriveren van dit nieuwe model is niet onopgemerkt gebleven. De Tesla Model Y staat in de top 10 best verkochte EV’s van Europa.

Hier in Nederland zie je ze nu steeds meer verschijnen op de wegen. Ook elders in Europa maakt de Model Y zijn intrede. Op zo’n niveau zelfs dat de Tesla Model Y een plekje heeft weten te bemachtigen als het gaat om de top 10 best verkochte EV’s van Europa. De elektrische crossover staat op plek acht.

Het heeft natuurlijk even geduurd voordat de Model Y hier voet aan wal zette. Er stonden dan ook veel orders open, nu Tesla is begonnen met het leveren van de auto. Op de lange termijn kunnen we pas echt concluderen of de EV een hit is. So far so good in elk geval. Tesla staat nu met twee modellen sterk in de top 10.

De lijst met Europese verkopen is afkomstig van JATO Dynamics en de cijfers zijn van augustus 2021. Estland, Letland, Litouwen en Luxemburg zijn als enige vier landen niet meegenomen in het geheel. De Model Y komt met 3.478 verkopen de lijst binnen. De volledige top 10 check je hieronder met de verkopen van augustus 2021. De Volkswagen ID3 blijft de best verkochte elektrische auto van Europa vooralsnog.

Elektrische auto verkopen Europa – augustus 2021