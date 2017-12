Milieuvriendelijke producten zijn voor mietjes

Een echte man koopt een V8 die 1:2 loopt en likt alleen aan lollies die allemaal individueel verpakt zijn in een plastic wrapper. Wait...what?

De titel zal ons dezer dagen waarschijnlijk niet in dank afgenomen worden door quinoa-knagers en/dus de LGBTQA-Z++BBQ-gemeenschap, maar dit artikel over een serieus probleem. Misschien. Uit onderzoek gepubliceerd in het Journal of Consumer Research (link) blijkt namelijk dat mannen minder geneigd zouden zijn om milieuvriendelijke producten te kopen dan vrouwen, daar deze producten ‘voor vrouwen’ zijn. Dit laatste zou mannen tegen de harige borst stuiten, daar volgens de onderzoekers mannen hun (man man man) gender-identiteit serieuzer nemen dan vrouwen. Anders gezegd: dudes vinden het belangrijker niet vrouwelijk (nsfw) gevonden te worden dan andersom.

Het onderzoek onder 2.000 mensen uit Amerika en China concludeert op basis van zeven verschillende experimenten dat zowel mannen áls vrouwen milieuvriendelijk producten feminien vinden. In een van de expirementen omschreven bijvoorbeeld zowel mannen als vrouwen iemand die naar de supermarkt gaat met een herbruikbare canvas tas als vrouwelijker dan iemand die bij de kassa een plastic tasje regelt. Dit ongeacht de sekse van de persoon in kwestie.

Bij een ander experiment werd de invloed van het bedreigen van de mannelijkheid getest. Twee groepen mannen kregen de opdracht een lamp, een rugzak en batterijen te kopen met een credit card. Het enige verschil: de ene groep kreeg hiervoor een reguliere credit card en de andere groep een roze credit card met bloemetjes erop. Het bleek dat de mannen die de roze kaart moesten gebruiken ter compensatie vaker milieuonvriendelijke items kochten als de mannen met de gewone credit card.

Het moge duidelijk zijn dat dit ook in de autowereld een ernstige zaak is. Immers kopen echte mannen op deze manier nooit een Tesla of een Nissan Leaf en gaat de wereld ten onder. Gelukkig draagt de Scientific American ook meteen de oplossing aan voor het probleem: marketing. Er is zelfs een term voor bedacht (man man man…): ‘Men’-vironmentally-friendly producten.

Ik hoor je/mezelf denken: deze nonsens kan alleen maar door een vrouw bedacht zijn. Maar de wetenschap zegt dat het werkt. Chinese, mannelijke BMW klanten die een advertentie van een hybride met extra masculiene termen te zien kregen, waren eerder geneigd de auto te kopen dan klanten die de standaard advertentie te zien kregen. En het fictieve goede doel Wilderness Rangers, met een blauw-zwart logo inclusief een huilende wolf, mocht op meer donaties van mannen rekenen dan het fictieve goede doel Friends of Nature, met een boom in het lieflijke pastelkleurige logo. Schokkende revelaties!

De belangrijkste conclusie van dit verhaal mag echter duidelijk zijn. Vrouwen vinden je geen echte man als je milieuvriendelijke producten koopt. Dus koop snel die benzineslurper, eet elke dag een berg rood vlees en bovenal: neem NOOIT een canvas tas mee naar de supermarkt.

Image-Credit: deze man geeft het goede voorbeeld op autojunk