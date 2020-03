Importeren tijdelijk zonder fysieke RDW keuring!

De RDW heeft wel wat regeltjes, voor je weer mobile.de aanslingert.

Slecht nieuws voor kortingspakkers: de RDW stopte tijdelijk met het importeren van auto’s. Of nou ja, de keuring. Je kan dus eventueel wel een auto hierheen brengen, maar een kenteken bemachtigen gaat lastiger worden. Toch vervelend, want een auto importeren kan soms een hele bult geld schelen.

De Rijksdienst Wegverkeer laat importeren weer gematigd toe. Maar zoals we al zeiden, ga nu niet als een malloot auto’s uit het buitenland halen, want er zitten wat regeltjes aan. Het gaat om goedgekeurde bedrijven (erkenning Bedrijfsvoorraad). Het geldt alleen voor personenauto’s, categorie M1. De fysieke keuring gaat niet door, maar er moet wel het één en ander bevestigd worden.

Het volgende moet in orde zijn:

Uw bedrijf heeft de erkenning Bedrijfsvoorraad;

Het voertuig betreft de voertuigcategorie personenauto (M1);

Het voertuig betreft geen schadevoertuig als bedoeld in Artikel 1.1 Regelingvoertuigen;

Het voertuig voldoet nog aan de beschrijving op het buitenlandse kentekenbewijs;

Het voertuig is aantoonbaar verkocht;

Het voertuig moet binnen 5 werkdagen na ontvangst van het RDW Bewijs van Inschrijving op naam worden gezet van de koper;

U betaalt op rekening: aan het einde van de maand ontvangt u een factuur;

U stuurt na afloop het buitenlands kentekenbewijs op.

De keuring gaat in principe door de nodige documenten op te sturen naar de RDW. De rest van de benodigdheden kun je vinden op de website van de RDW. Dan kun je zien wat er benodigd is om een dikbolide vanuit een ander (Europees) land te halen.

De RDW doet dus keuringen zonder fysiek contact, wat wel bijzonder is. Of er daardoor mazen ontstaan, dat kunnen we nu niet bevestigen noch ontkennen.

Image-credit: een Toyota Fortuner die geïmporteerd is, via Autojunk.