De 3 bestverkochte auto’s van dit moment zijn allemaal Kia’s!

Absolute dominantie van Kia in de Nederlandse verkoopstatistieken.

Volkswagen was altijd het dominante merk in Nederland, maar tijden veranderen. Er is een nieuwe koning op de troon geklommen en dat is Kia. In 2022 en 2024 waren ze al het bestverkochte merk van Nederland, maar nu zijn ze dominanter dan ooit.

Bestverkochte auto’s februari

In januari had Kia al de nummer 1 én nummer 2 bestseller, in februari claimen ze zelfs de hele top 3. De bestverkochte auto van de maand was wederom de Kia EV3, met een ruime marge. Er verschenen afgelopen maand 1.226 nieuwe exemplaren op kenteken.

De nummer 2 was de Kia Picanto, die bewijst dat er nog altijd markt is voor A-segmenters. Ook al betaal je tegenwoordig 20 mille voor een Picanto. De nummer 3 is de Kia Niro, die het succes van de vorige generatie voort weet te zetten. Ook nog interessant is de nummer 4 in het lijstje met bestverkochte auto’s van februari. Op deze positie komt de gloednieuwe Citroën ë-C3 binnen.

Kia EV3: 1.226 registraties Kia Picanto: 691 registraties Kia Niro: 681 registraties Citroën C3: 614 registraties Ford Kuga: 599 registraties

Bestverkochte merken februari

Drie keer raden wat het bestverkochte merk was van februari. Inderdaad, Kia. Op gepaste afstand volgt Toyota en daarna BMW, die dus beter verkocht dan bijna alle non-premium merken. De grote afwezige is Volvo, wat toch wel een vaste waarde was in de top 5. En Volkswagen, maar zij verkopen al een tijdje minder goed.

Kia: 3.517 registratie Toyota: 1.929 registraties BMW: 1.740 registraties Hyundai: 1.629 registraties Renault: 1.537 registraties

Bestverkochte EV’s

Kijken we ook nog even kort naar de bestverkochte EV’s van februari. Logischerwijs staat de EV3 op nummer 1. In dit lijstje zien we Volvo wél terug, die de EX30 nog steeds aardig aan de man weet te brengen. Ook Tesla doet nog mee, met de Model Y en Model 3. De Niro zagen we wel in de algemene top 5, maar niet bij de EV’s, omdat die ook nog steeds als hybride wordt verkocht.

Kia EV3: 1.226 registraties Citroën C3: 556 registraties Tesla Model Y: 537 registraties Volvo EX30: 476 registraties Tesla Model 3: 437 registraties

Het is vooral feest voor Kia, maar in algemene zin was het geen topmaand. Er werden 27.820 auto’s geregistreerd en dat zijn er 8,7% minder dan vorig jaar. Desondanks zijn er wel 22,7% meer EV’s verkocht dan in februari 2024.

Bron: Bovag