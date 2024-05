Officieel: de Kia EV3 is hier, met 600 km range

De Volvo EX30 kan zijn borst natmaken, want hier is de Kia EV3.

Een futuristische concept car presenteren en vervolgens een slap aftreksel op de markt brengen, daar doet Kia niet aan. Als Kia een concept car presenteert kun je ervan uit gaan dat de productieauto niet veel zal afwijken. Dat is ook met de Kia EV3 het geval. Gelukkig, want het best een cool ding.

De Kia EV3 is nu namelijk officieel onthuld en oogt net zo futuristisch als de concept car. Stiekem wisten we dat al, want de EV3 was al gelekt. Het grootste verschil met de EV3 concept is dat er nu deurgrepen aanwezig zijn en een extra raamstijl.

Het uiterlijk is dus geen verrassing, maar wat we nog wisten waren de specificaties. Laten we even beginnen met de afmetingen: met een lengte van 4,3 meter is de EV3 nog iets compacter dan de Niro. De EV3 is wel ietsje breder en hoger. Je zou het dus eigenlijk kunnen zien als het elektrische equivalent van de Niro. Die ook al elektrisch is.

Desalniettemin heeft de Kia EV3 zeker wat toe te voegen. De EV3 Long Range heeft een 81,4 kWh accu, waarmee een range van maar liefst 600 kilometer mogelijk is. Dat is vrij uniek in dit segment. Het is zelfs nog meer dan de EV6. Snelladen van 10 tot 80% kan in 31 minuten. Naast de Long Range komt er ook een versie met een 58,3 kWh accu, maar de specificaties daarvan zijn nog niet bekend.

Ongeacht het accupakket krijg je een elektromotor die 204 pk en 283 Nm aan koppel levert. Daarmee zit je in 7,5 seconden op de 100 km/u. Op dat punt verzet Kia geen bakens, maar voor een compacte cross-over is dit natuurlijk vlot zat. De topsnelheid ligt op 170 km/u.

Qua technologie is de Kia EV3 helemaal bij de tijd. Zo beschikt deze auto – net als zijn grotere broers – over V2L-technologie. Ontgrendelen kan via je smartphone en inparkeren kan de auto volledig zelfstandig.

Al met al lijkt de Kia EV3 een potentiële bestseller, mits de prijs een beetje oké is. Maar daar gaan we wel vanuit. Helaas kunnen we de prijzen nog niet vermelden. Die worden in de aanloop naar de introductie bekendgemaakt, ergens in de tweede helft van het jaar.