Raadplaatje! Welke exoot staat er in deze garage?

Een garage met werkplaats aan huis. Ideaal!

Een garage aan huis is ideaal. Nooit meer krabben. Je auto staat er lekker warm en veilig bij. Nog perfecter is een grote garage, met een werkplaats en een brug. Olie wisselen doe je immers zelf. Of het nu van je motor, bak of sperdifferentieel is. Vies maken die klauwen! Laat de druppels olie maar op je borstharen kletteren.

Huis met garage én werkplaats

Anyway, zo’n huis staat hier te koop. En niet voor een miljoenenvraagprijs. Voor 595.000 euro is het de jouwe. Tenminste, als er geen andere gegadigden zijn die toevallig hetzelfde bod uitbrengen of zelfs overbieden. In het huidige klimaat is het een zeer acceptabel bedrag. In Amsterdam heb je er nog geen schuur voor. Dus ja.

Dit huis staat dan ook niet in Amsterdam, maar in Andel. Begint ook met een A. Maar het is een mindere A-locatie dan de hoofdstad. Andel ligt onder de rivieren, met Den Bosch als dichtstbijzijnde grote stad.

Wat opvalt is natuurlijk de garage bij deze woning. Er staat zelfs een ware exoot onder de doeken. Ik denk dat het heel eenvoudig te zien is met welke auto we te maken hebben. Maar laat ik het niet verklappen. Diegene die het als eerste weet te raden mag een uurtje gourmetten met @jaapiyo op locatie naar keuze.

Naast de ruime garage met werkplaats, heb je ook gewoon 1.218 vierkante meter grond tot je beschikking. Genoeg ruimte om andere bolides buiten te parkeren. Want een villa heeft een beetje autoliefhebber niet nodig. Het gaat natuurlijk om de garage bij ons, dat zit bij deze woning in Andel wel snor.

De makelaar omschrijft het als een multi-funcionele woning. Ik had er geen betere omschrijving aan vast kunnen plakken. Voor nog geen 6 ton mag jij je bedrijvigheid botvieren om deze ruimte. Bewaar je een plekje voor ons zodat we er ook onze hobbyauto’s kunnen stallen?