De allereerste elektrische Volvo's rollen van de band - Autoblog.nl

Een bijzonder moment in Gent: de productie van de Volvo XC40 Recharge is van start gegaan.

Het mag geen verrassing heten, maar Volvo’s hipste model, de XC40, is een succesnummer. Het is niet alleen de bestverkopende Volvo van ons land, het is überhaupt een van bestverkopende modellen van Nederland. De elektrische variant van dit model is daarom een belangrijke auto. Des te meer omdat het hun eerste volledig elektrische auto is. En nee, de Polestar 2 tellen we niet mee.

De eerste elektrische Volvo’s zijn inmiddels van de band gerold. Dit gebeurde niet ver van huis. De XC40 Recharge wordt namelijk geproduceerd in de Volvo-fabriek in Gent. Daar worden momenteel ook de normale XC40 en de V60 in elkaar geschroefd. Hoe het er ongeveer aan toegaat bij de productie van de Volvo XC40 Recharge kun je zien in de onderstaande video.

De XC40 Recharge P8 heeft een vermogen van 408 pk en een accupakket van 78 kWh. Dit is goed genoeg om aan een actieradius van meer dan 400 km te komen. Aan de snellader is de XC40 in zo’n 40 minuten tot 80% opgeladen. De Recharge P8 (niet te verwarren met de plug-in hybrides Recharge T4 en T5) heeft een vanafprijs van €59.900.

Omdat de XC40 nu eenmaal een gewilde auto is zijn alle exemplaren die dit jaar van de band rollen al verkocht. Degenen die een exemplaar besteld hebben kunnen die op zijn vroegst in oktober verwachten. Volvo Nederland verwacht dit jaar 2.000 stuks te leveren.

Ben je benieuwd hoe zo’n XC40 Recharge bevalt? Daar kunnen we je zeer binnenkort meer over vertellen. Wouter voelde de auto namelijk vandaag aan de tand. Vanaf middernacht kun je zijn bevindingen op de website te vinden.